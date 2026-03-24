Ana Karamarko u kožnoj haljini istaknula vitku liniju: Ovo su njezina najbolja modna izdanja

Supruga bivšeg ministra i nekadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka, Ana Karamarko, rijetko se pojavljuje u javnosti, no ovog puta fotografi su je uhvatili u opuštenoj šetnji Zagrebom i to u izdanju koje nije prošlo nezapaženo.

Već na prvi pogled bilo je jasno da Ana njeguje upečatljiv i samouvjeren stil. Za izlazak u grad odabrala je kratku kožnu haljinu koja je istaknula njezinu figuru, dok je mini dužina dodatno naglasila vitke noge. Klasične salonke savršeno su zaokružile ovu modnu kombinaciju, vizualno izdužujući siluetu i dajući cijelom izgledu dozu elegancije.

Posebnu pažnju privukla je i njezina prepoznatljiva, bogata kovrčava kosa u upečatljivoj crvenoj nijansi, koja je cijelom outfitu dala dodatni glamur i osobnost. Uz velike sunčane naočale i prostranu torbu, Ana je pokazala kako spoj odvažnih komada i klasičnih detalja može rezultirati vrlo efektnim dnevnim lookom.

Iako je rijetko viđamo u javnosti, njezina modna pojava jasno daje do znanja da prati trendove, ali ih interpretira na vlastiti način. U našoj galeriji pogledajte neka od Aninih najupečatljivijh modnih izdanja tijekom godina.