Jedina je uspjela 'smiriti' slovenskog zavodnika: Tko je 20 godina mlađa supruga Janeza Janše?

Dok Robert Golob (59) slavi tijesnu pobjedu na slovenskim parlamentarnim izborima, Janez Janša (67) suočava se s gorkim okusom poraza. Njegova Slovenska demokratska stranka (SDS) osvojila je gotovo jednak broj glasova kao Pokret sloboda, no jedan mandat manje bio je presudan.

U trenucima političkog razočaranja, Janša najveću podršku pronalazi u svojoj supruzi Urški Bačovnik Janša (47). Njihova ljubavna priča traje već godinama, a u braku su od 2009. godine.

Urška, koja je po struci liječnica, često je izvan političkog fokusa, no u javnosti se nerijetko ističe kako je upravo ona osoba koja je uspjela “smiriti” jednog od najkarizmatičnijih i najkontroverznijih slovenskih političara. Tijekom godina pokazala se kao njegova tiha, ali čvrsta podrška, kako u političkim usponima, tako i u izazovnim trenucima poput ovog.