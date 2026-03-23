Teniska ljepotica optužila kolegu za flert, on joj bijesno odgovorio: 'Ti si mene pitala'

Teniski svijet često je pozornica za drame, no rijetko kada se privatni sukob odvije tako javno kao onaj između američke tenisačice Danielle Collins i Francuza Corentina Mouteta. Sve je počelo kao zabavna anegdota u televizijskom prijenosu s turnira u Miamiju, a završilo je teškim optužbama i uvredama na društvenim mrežama, ostavljajući navijače da se pitaju što je prava istina.

"Storytime" koji se pretvorio u javnu svađu

Danielle Collins, koja se oporavlja od ozljede i radi kao stručna komentatorica za Tennis Channel, u novom segmentu nazvanom "Storytime with Danielle" ispričala je priču o svom kolegi. Voditelj je započeo tvrdnjom da joj je Moutet "dobacivao" dok je trenirao. Collins je zatim preuzela riječ i ustvrdila da joj se Francuz javljao u privatne poruke.

"U osnovi sam mu rekla: 'Ako ćeš tako flertovati sa mnom, morat ćeš imati jači servis'", izjavila je Collins uživo u programu. "Nekima je bitna visina, nekima osobnost, ali na kraju se sve svodi na snažne forhende i servise."

Amerikanka je potom priču povezala sa svojim profilom na aplikaciji za upoznavanje, koji je postao viralan jer je u njemu navela da traži "tradicionalnu suprugu" i da kod nje vrijedi pravilo "zona bez niskih kraljeva" (no short kings zone). Tvrdila je da ju je Moutet prestao pratiti na društvenim mrežama nakon te objave, da bi joj se ponovno javio nakon pobjede u Miamiju kako bi se pohvalio "svim snažnim servisima koje je udarao".

Moutetov bijesni odgovor: 'Nikad te nisam ni pratio'

Nije trebalo dugo čekati na reakciju Corentina Mouteta. Francuz, inače poznat po svom temperamentu, oglasio se na društvenoj mreži X (bivši Twitter) i žestoko demantirao njezine navode.

"Kako te mogu prestati pratiti kad te nikad nisam ni pratio?" napisao je Moutet, direktno optuživši Tennis Channel da dopušta iznošenje "takvih gluposti" u eter. "Ti si pratila mene. Ti si me pitala da igramo mješovite parove. Nikad te nisam ni zapratio."

Moutet je zatim poručio američkoj tenisačici da je "spremna reći bilo što kako bi ljudi pričali o njoj" te joj je savjetovao da "nauči voljeti sebe kako ne bi morala raditi gluposti zbog tuđe ljubavi". Ironično, cijela rasprava o visini dodatno je apsurdna s obzirom na to da je Collins visoka 178 cm, a Moutet je dva centimetra viši, s visinom od 180 cm.

Tko su akteri neobičnog sukoba?

Ovaj javni sukob stavio je u fokus dvoje vrlo različitih, ali jednako osebujnih karaktera.

Danielle Collins, bivša sedma tenisačica svijeta, poznata je po izrazito agresivnom stilu igre i vatrenom temperamentu. Najveći uspjeh karijere joj je finale Australian Opena 2022. godine, a može se pohvaliti i osvajanjem prestižnog WTA 1000 turnira u Miamiju 2024. godine. Najavila je povlačenje, no nakon sjajnih rezultata odlučila se vratiti tenisu.

Corentin Moutet, francuski ljevoruk, jedan je od najnepredvidljivijih igrača na ATP Touru. Poznat je po čestim skraćenim loptama, ekscentričnom ponašanju i raspravama sa sucima. U karijeri je igrao tri ATP finala, a najbolji rang mu je 31. mjesto. Izvan terena, bavi se rap glazbom i slovi za jednog od najkontroverznijih, ali i najzabavnijih igrača.