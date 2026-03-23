SENZACIJA NAD SENZACIJAMA /

Prvi tenisač svijeta neočekivano izgubio od teškog autsajdera

Prvi tenisač svijeta neočekivano izgubio od teškog autsajdera
Foto: Pichichipixx/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Nakon poraza u polufinalu Indian Wellsa od Medvjedeva tako je Španjolac Alcaraz na još jednom Masters 1000 turniru ostao bez finala

23.3.2026.
8:17
Hina
Sebastian Korda, 25-godišnji američki tenisač, iznenađujuće je u trećem kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju sa 6-3, 5-7, 6-4 pobijedio prvog tenisača na svijetu Carlosa Alcaraza.

Nakon poraza u polufinalu Indian Wellsa od Medvjedeva tako je Španjolac Alcaraz na još jednom Masters 1000 turniru ostao bez finala. Čak štoviše, na Floridi je prilično brzo napustio turnir, a protiv Korde je upisao drugi poraz u šestom međusobnom dvoboju.

Korda, 36. igrač s ATP ljestvice, mogao je i jednostavnije pobijediti najboljeg igrača na svijetu. Vodio je Korda 6-3, 5-3, a kod 5-4 je servirao za pobjedu. No, tada je izgubio gem na svoj servis bez osvojenog poena. I ne samo to, već je Alcaraz od 3-5 u drugom setu dobio četiri gema u nizu, dobio drugu dionicu sa 7-5 i izjednačio na 1-1 u setovima.

Nije se zbog toga Korda raspao već je u trećoj dionici nastavio s pariranjem Alcarazu na pravi način. Svaki je igrač osvajao svoje servis gemove do 3-3 kada je Korda napravio break, ali drugi put nije učinio istu pogrešku, već je bio uvjerljiv u svoja dva servis gema čime je proslavio veliku pobjedu.

Premda se očekivala veća neizvjesnost u američkom derbiju Taylor Fritz je vrlo jednostavno, sa 6-3, 6-4, pobijedio Reillyja Opelku.

Kod tenisačica su ispale sedma i deveta nositeljica, Talijanka Jasmine Paolini te Ukrajinska Elina Svitolina. Latvijka Jelena Ostapenko je pobijedila Paolini sa 5-7, 6-2, 7-5, dok je Amerikanka Hailey Baptiste bila bolja od Svitoline sa 6-3, 7-5.

POGLEDAJTE VIDEO: Drugi dan zaredom golijada u HNL-u! Evo što su rekli glavni akteri nakon

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
