Prvi tenisač svijeta neočekivano izgubio od teškog autsajdera

Sebastian Korda, 25-godišnji američki tenisač, iznenađujuće je u trećem kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju sa 6-3, 5-7, 6-4 pobijedio prvog tenisača na svijetu Carlosa Alcaraza.

Nakon poraza u polufinalu Indian Wellsa od Medvjedeva tako je Španjolac Alcaraz na još jednom Masters 1000 turniru ostao bez finala. Čak štoviše, na Floridi je prilično brzo napustio turnir, a protiv Korde je upisao drugi poraz u šestom međusobnom dvoboju.

Korda, 36. igrač s ATP ljestvice, mogao je i jednostavnije pobijediti najboljeg igrača na svijetu. Vodio je Korda 6-3, 5-3, a kod 5-4 je servirao za pobjedu. No, tada je izgubio gem na svoj servis bez osvojenog poena. I ne samo to, već je Alcaraz od 3-5 u drugom setu dobio četiri gema u nizu, dobio drugu dionicu sa 7-5 i izjednačio na 1-1 u setovima.

Nije se zbog toga Korda raspao već je u trećoj dionici nastavio s pariranjem Alcarazu na pravi način. Svaki je igrač osvajao svoje servis gemove do 3-3 kada je Korda napravio break, ali drugi put nije učinio istu pogrešku, već je bio uvjerljiv u svoja dva servis gema čime je proslavio veliku pobjedu.

Premda se očekivala veća neizvjesnost u američkom derbiju Taylor Fritz je vrlo jednostavno, sa 6-3, 6-4, pobijedio Reillyja Opelku.

Kod tenisačica su ispale sedma i deveta nositeljica, Talijanka Jasmine Paolini te Ukrajinska Elina Svitolina. Latvijka Jelena Ostapenko je pobijedila Paolini sa 5-7, 6-2, 7-5, dok je Amerikanka Hailey Baptiste bila bolja od Svitoline sa 6-3, 7-5.

