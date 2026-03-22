FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ATP MIAMI /

Čilić slavio protiv Amerikanca i izborio susret s četvrtim tenisačem svijeta

×
Foto: JC Ruiz/Sipa USA/Profimedia

22.3.2026.
8:49
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u 2. kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju slavio je nad 30. tenisačem svijeta, Amerikancem Brandonom Nakashimom 2-6, 6-4, 7-6(7). 

Čilić je u napetom meču u dva i pol sata igre uzvratio Nakashimi za nedavni poraz u Delray Beachu, a na putu do pobjede spasio je i meč-loptu.

Marin je izgubio prvi set, no onda je uslijedio preokret – drugi set osvaja nakon breaka u prvom gemu, da bi u trećem setu obojica igrača čvrsto držala svoje početne udarce do tie-breaka. U toj 13. igri Nakashima je poveo s 3-1, no Čilić okreće situaciju u svoju korist i kod 6-5 ima meč-loptu. Nakashima uzima oba svoja servisa i kod 7-6 dolazi do lopte za pobjedu, da bi Marin uzeo tri uzastopna poena i dolazi do druge pobjede u njihovom trećem međusobnom susretu. 

Čilić je imao čak 18 aseva uz 62 posto prvog servisa, a realizirao je jednu od dvije break-lopte, dok je Nakashima imao 12 aseva.

Sljedeći suparnik bit će mu 4. tenisač svijeta, Nijemac Aleksander Zverev s kojim je Čilić odigrao čak devet mečeva i slavio samo jednom - u njihovu prvom dvoboju 2015. u Washingtonu.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
