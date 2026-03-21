Strašne vijesti dolaze s Kosova! Nogometaš ubio vlastitog brata: Razlog će vas zgroziti...

Strašne vijesti stižu nam s Kosova. Nogometaš kosovskog prvoligaša Dukagijnija iz Kline, Jetmir Isufi, ubio je svog brata Faruka Istufija.

Sve se događalo u obiteljskoj kući, a detalji su šokirali javnost na Kosovu, ali i u regiji. Jetmir je navodno upucao Faruka u genitalije nakon čega je Faruk iskrvario i u bolnici preminuo.

Ish-futbollisti i KF Dukagjinit dyshohet për vrasjen e vëllait në Klinë



Faruk Isufi nga Klina ka ndërruar jetë pas të shtënave me armë zjarri në fshatin Bokshiq.



Për vrasjen dyshohet vëllai i tij, Jetmiri Isufi.

"Žrtva je prevezena u Regionalnu bolnicu u Peći radi medicinskog tretmana, ali je uslijed teških ozljeda preminula. Smrt žrtve konstatirao je dežurni doktor iz Regionalne bolnice u Peći", rečeno je iz Osnovnog tužiteljstva u Peći.

Ono što je najgore u cijeloj priči je razlog zbog kojeg je došlo do ovog incidenta. Naime, razlog je navodno obiteljska kuća te kome će ona pripasti. Nakon svađe došlo je i do fizičkog obračuna koji je eskalirao i doveo do ubojstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Gonzalo Garcia nakon velike pobjede Hajduka: 'Nemam što komentirati'