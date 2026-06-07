Izbornik pripremio iznenađenje za Sloveniju? Ovo je vjerojatna postava Vatrenih

Hrvatska danas od 20:45 igra svoju drugu pripremnu utakmicu pred odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadu i Meksiko.

Nakon 0-2 poraza od Belgije na Rujevici slijedi nam susret protiv susjedne Slovenije, koja bi trebala "glumiti" slabije reprezentacije, odnosno Panamu i Ganu. To je potvrdio i izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, koji je na konferenciji za medije uoči puta u Varaždin rekao kako će Hrvatska protiv Slovenije igrati u sustavu s četiri obrambena igrača.

To znači da bi Hrvatska trebala započeti utakmicu u sljedećem sustavu: Na vratima bi trebao biti Livaković, desnog beka trebao bi igrati Josip Stanišić, a lijevog jedini igrač koji to može – Joško Gvardiol. Na poziciji središnjeg braniča vjerojatno će igrati Josip Šutalo, no još je pitanje hoće li s njim u paru biti Luka Vušković, koji godinu dana nije igrao u sustavu s četvoricom braniča, ili netko od iskusnijih poput Duje Čaleta-Cara ili Martina Erlića. Trojac u vezi trebao bi biti Luka Modrić, Petar Sučić i Mateo Kovačić, dok bi ispred njih trebali biti Marco Pašalić, Ante Budimir i Ivan Perišić, iako postoji šansa da izbornik umjesto klasičnih 4-3-3 isproba i sustav 4-2-3-1 ili 4-3-2-1, koji otvara mogućnost da Kramarić igra poziciju 'desetke' ili da krila budu Mario Pašalić i Martin Baturina.

Najvjerojatnija postava Hrvatske protiv Slovenije:

Hrvatska (4-3-3): Livaković – Stanišić, Šutalo, Čaleta-Car, Gvardiol – Modrić, P. Sučić, Kovačić – Marco Pašalić, Budimir, Perišić

Dodajmo kako je plan izbornika da u drugom poluvremenu rotira sastav, pa bi priliku sigurno trebali dobiti Ivor Pandur, kao i Igor Matanović, Toni Fruk i Martin Erlić, koji uz Duju Čaleta-Cara jedini još nisu dobili priliku u utakmici protiv Belgije.