Zlatko Dalić i adut Vatrenih izlaze pred novinare uoči generalke za Svjetsko prvenstvo

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Uoči posljednje provjere prije Svjetskog prvenstva protiv Slovenije u Varaždinu (nedjelja, 20.45), hrvatska nogometna reprezentacija održat će konferenciju za medije. Pred novinare će izaći izbornik Zlatko Dalić i reprezentativac Josip Stanišić, koji će govoriti o stanju u momčadi, očekivanjima od generalke, te završnim pripremama za veliki turnir.

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