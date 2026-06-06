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Zlatko Dalić i adut Vatrenih izlaze pred novinare uoči generalke za Svjetsko prvenstvo

Zlatko Dalić i adut Vatrenih izlaze pred novinare uoči generalke za Svjetsko prvenstvo
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Stream pressice uoči generalke za SP protiv Slovenije, na kojoj će biti Zlatko Dalić i Josip Stanišić, od 12:00 pratite u tekstualnom obliku na portalu Net.hr

6.6.2026.
10:25
Roko Silov
Goran Kovacic/PIXSELL
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UŽIVO

Uoči posljednje provjere prije Svjetskog prvenstva protiv Slovenije u Varaždinu (nedjelja, 20.45), hrvatska nogometna reprezentacija održat će konferenciju za medije. Pred novinare će izaći izbornik Zlatko Dalić i reprezentativac Josip Stanišić, koji će govoriti o stanju u momčadi, očekivanjima od generalke, te završnim pripremama za veliki turnir.

Sve najvažnije izjave i reakcije pratite uživo na portalu Net.hr od 12:00.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Zlatko DalićJosip StanišićHrvatska Nogometna ReprezentacijaSlovenija
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