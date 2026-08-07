Izvješća špijuna upalila alarme: Putin će napasti NATO već ove jeseni?

Izvješća američkih obavještajnih službi upalila su nove alarme da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao izazvati neku od zemalja NATO-a ograničenim napadom već ove jeseni, izvijestio je Wall Street Journal (WSJ) 6. kolovoza.

Prema WSJ-u, dužnosnici u Washingtonu prethodno su vjerovali da se napad na saveznika NATO-a neće dogoditi usred ruske preokupacije ratom u Ukrajini. Novootkriveno uvjerenje američkih obavještajnih službi podudara se s nizom sličnih upozorenja europskih dužnosnika posljednjih mjeseci, objavio je Kyiv Independent.

U lipnju je načelnik njemačke vojske, general-pukovnik Christian Freuding, upozorio da bi Rusija mogla imati kapacitete za napad na zemlje NATO-a u sljedeće tri godine. Prema WSJ-u, američki dužnosnici vjeruju da bi se veliki hibridni ratni napad, ili čak ograničeni kopneni upad, mogao dogoditi između jeseni ove godine i 2029.

Najnovije obavještajno izvješće dolazi usred upozorenja europskih zemalja da bi Rusija također mogla pokušati koristiti napade pod lažnom zastavom koristeći dronove ukrajinske proizvodnje kako bi napala kritičnu infrastrukturu u baltičkoj regiji.

„Kremlju, Putinu, potrebna je nova eskalacija, neka vrsta nove pobjede, a u ovom slučaju baltička regija i Poljska su najbliže mete“, rekao je litavski ministar obrane Robert Kaunas za LRT Radio 6. kolovoza, iznoseći nove obavještajne podatke.

Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, WSJ je izvijestio da bi nedavni ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu i minimalni dobici na bojnom polju mogli potaknuti Putina da pokuša osigurati pobjedu protiv NATO-a. Napad bi vjerojatno bio usmjeren na istočni bok NATO-a kako bi se testirale obveze saveza prema članku 5 - klauzuli o kolektivnoj obrani za zemlje članice.

Nestašica streljiva za obranu

Upozorenja obavještajnih zajednica dolaze usred izvješća da se SAD sada suočava s nestašicom kritičnog streljiva usred tekućeg rata s Iranom. Određene zalihe raketnih sustava dugog i kratkog dometa, poput sustava Patriot i presretača sustava za obranu na velikim visinama (THAAD), i dalje su niske, prema WSJ-u.

Kao odgovor na nestašice, američki predsjednik Donald Trump rekao je da Sjedinjenim Državama "i rakete trebaju" 6. kolovoza kada je predsjednik Volodimir Zelenski obnovio pozive na vojnu pomoć.

Zelenski je 5. kolovoza rekao da su savezničke isporuke protuzračnih raketa Ukrajini pale za dvije trećine u prvoj polovici ove godine u usporedbi s istim razdobljem 2025.

Iskorištavajući nedostatke u obrani, ruske snage su pojačale napade na Kijev. Dana 5. kolovoza, u napadima balističkim raketama i dronovima u blizini glavnog grada ubijeno je 17 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija tijekom napada lansirala 24 balističke i četiri hipersonične rakete, kao i 115 dronova tipa Shahed. Nijedna od raketa nije presretnuta.