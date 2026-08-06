Volodimir Zelenski prvi put stiže u Srbiju, procurili prvi detalji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 8. kolovoza trebao bi prvi put posjetiti Srbiju, potvrdio je visoki ukrajinski dužnosnik za The Kyiv Independent. Posjet se smatra izrazito simboličnim jer Srbija tradicionalno održava bliske odnose s Rusijom, iako od početka ruske invazije na Ukrajinu pokušava balansirati između Moskve i zapadnih saveznika.

Od kada je Rusija u veljači 2022. pokrenula opsežnu invaziju na Ukrajinu, Beograd nastoji voditi politiku između dviju strana. Rusija je desetljećima jedan od ključnih diplomatskih saveznika Srbije, a zemlja je u velikoj mjeri ovisila o Moskvi i kada je riječ o opskrbi prirodnim plinom.

Dolazak Zelenskog u Srbiju stoga ima posebnu težinu, budući da bi to bio prvi njegov službeni posjet toj zemlji. Ukrajinski predsjednik i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić posljednjih su godina održavali složen odnos – Beograd formalno podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali istodobno nije uveo sankcije Rusiji.

Vučić između Moskve i Kijeva

Vučić je 2025. godine sudjelovao na vojnoj paradi u Moskvi povodom Dana pobjede, dok je ove godine bio zapaženo odsutan s tog događaja. Istodobno, pojavile su se informacije da je Srbija neizravno opskrbljivala Ukrajinu oružjem, što je Vučić javno negirao u svibnju 2025.

Nakon tih navoda ruska vanjska obavještajna služba (SVR) optužila je srbijansku obrambenu industriju da "pokušava zabiti nož u leđa Rusiji".

Vučić je svoj prvi službeni posjet Ukrajini imao u lipnju 2025., kada je sudjelovao na summitu Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe u Odesi.

Ipak, za razliku od ostalih sudionika summita, srbijanski predsjednik nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se osuđuje ruska ilegalna agresija, poziva na potpuno povlačenje ruskih snaga iz Ukrajine i potvrđuje potpora ukrajinskom teritorijalnom integritetu.

Vučić je tada poručio da želi ići dalje od političkih deklaracija te da Srbiju više zanima pružanje konkretne pomoći Kijevu.

Nova poruka prema Europi?

Srbijanski predsjednik bio je i dio skupine europskih čelnika koji su 15. srpnja, na Dan državnosti Ukrajine, posjetili Kijev.

Njegovo sudjelovanje u toj delegaciji dodatno je pokazalo nastojanje Beograda da zadrži veze sa Zapadom, unatoč tradicionalno bliskim odnosima s Rusijom.

Očekuje se da će Zelenskijev posjet Srbiji biti prilika za razgovore o daljnjoj potpori Ukrajini, regionalnoj sigurnosti i odnosima Beograda s Kijevom, ali i važan diplomatski signal s obzirom na složenu poziciju Srbije između Moskve i Europske unije.