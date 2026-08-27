Señorita 89: Više od serije, to je krik protiv sustava koji žene pretvara u robu

Radnja prati 32 finalistice na izoliranom imanju La Encantada, gdje tromjesečne pripreme za krunu Miss Meksika postaju noćna mora ispunjena psihološkom torturom, zlostavljanjem te opasnim igrama moći. Cijelu seriju 'Senorita 89' možeš pogledati na platformi VOYO.

La Encantada: Raj koji postaje zatvor

Imanje La Encantada, kojim čvrstom rukom upravlja zagonetna Concepción (Ilse Salas), predstavljeno je kao idilično mjesto. Ipak, taj se raj postupno pretvara u zatvor. Redateljski tim, predvođen Lucíjom i Nicolasom Puenzom, majstorski koristi vizualni jezik kako bi dočarao ovu transformaciju: iako kadrovi prikazuju luksuz, suptilno kadriranje stvara osjećaj klaustrofobije. Djevojke su podvrgnute brutalnom režimu koji uključuje stroge dijete, iscrpljujuće treninge i estetske operacije u tajnoj operacijskoj sali na imanju. Potpisivanjem ugovora odriču se kontakta s vanjskim svijetom, postajući pijuni u rukama moćnika.

Foto: voyo Foto: voyo

Ljepota kao politički kapital

Showrunnerica Lucía Puenzo seriju opisuje kao politički triler, ističući da je ljepota tek izgovor za mračnije teme. La Encantada nije samo tvornica misica, već mjesto gdje se sklapaju politički savezi i dogovaraju poslovi, a natjecateljice postaju roba za razmjenu. Puenzo, koja je svoju akademsku tezu pisala o konstrukciji ljepote, u seriju je utkala istraživanje o tome kako se ljepota koristi kao alat moći. 'U tom Meksiku 1989. godine, seksualno uznemiravanje smatralo se cijenom koju treba platiti za mogućnost da postanete misica', objasnila je Puenzo.

Foto: voyo

Ženski likovi: Od žrtava do borkinja

Srce serije leži u kompleksnim ženskim likovima, ženama s vlastitim snovima i ožiljcima. Među njima su Angeles, samohrana majka iz Oaxace koja se natječe kako bi sinu pružila bolji život, i Isabel s Yucatana, koja u kruni vidi izlaz iz dogovorenog braka. Njihove priče pokazuju da je put do vrha popločan opasnim kompromisima. Čak je i lik Concepción, matrijarha sustava, prikazan s puno nijansi - kao istovremena tlačiteljica i žrtva patrijarhalnog poretka u kojem se i sama borila za moć. Njezin lik, objašnjava Puenzo, prolazi kroz transformaciju dok shvaća vlastite ožiljke. Ključni trenutak događa se kada djevojke, isprva suparnice, shvate da je jedina snaga u zajedništvu. Njihova solidarnost postaje pokretačka sila koja prijeti srušiti cijeli sustav.

Foto: voyo

'Senorita 89' nije samo kritika natjecanja ljepote, već i snažan komentar o objektivizaciji žena, mizoginiji i zlouporabi moći, temama koje su jednako relevantne danas kao i prije više od trideset godina. Glumac Juan Manuel Bernal ističe kako serija otvara važan dijalog u eri pokreta Me Too. Ona nas tjera da se zapitamo kolika je stvarna cijena ljepote i slavi otpor onih koje su odlučile da više neće šutjeti. S drugom sezonom koja obećava da će protagonistice 'zapaliti sve granice', poruka je jasna: vrijeme princeza je zauvijek prošlo.