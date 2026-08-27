Sada je jasno zašto se Hrgović ne boji Itaume: Isplivala brutalna snimka stara 13 godina

Filipa Hrgovića samo nekoliko dana dijeli od najvećeg meča njegove dosadašnje karijere. Hrvatski teškaš u subotu, 29. kolovoza, u londonskoj O2 Areni izlazi na megdan neporaženom Mosesu Itaumi, a pobjednik će osvojiti upražnjeni naslov svjetskog prvaka prema IBF-u.

Koliko se dugo iščekuje ovaj teškaški obračun najbolje pokazuje atmosfera koja prati dvojicu boksača. Svaka njihova izjava pomno se analizira, a međusobne prozivke promatraju se kao mogući nagovještaj onoga što će se dogoditi kada se napokon nađu u ringu.

Hrgović posljednjih dana 21-godišnjeg protivnika uporno naziva „djetetom“ i ističe svoje veliko iskustvo. Međutim, upravo se uoči meča internetom ponovno počela širiti snimka koja pokazuje koliko je rano i sam hrvatski boksač bio bačen u vatru.

Kao 19-godišnjak stao pred Wildera

Snimka nastala prije 13 godina prikazuje tada 19-godišnjeg Hrgovića u žestokom sparingu s Deontayem Wilderom u londonskoj dvorani bivšeg svjetskog prvaka Davida Hayea.

Amerikanac je već tada bio znatno razvijeniji teškaš, a poslije je razornim udarcima stigao do zelenog WBC-ova pojasa i izgradio reputaciju jednog od najopasnijih nokautera svoje generacije.

Wilder sparing nije odrađivao laganim intenzitetom. Snažnim je udarcima pokušavao probiti Hrgovićev gard, neprestano ga pritiskao i nametnuti fizičku nadmoć. Mladi hrvatski boksač ipak se nije povukao pred silinom koja će godinama poslije rušiti elitne svjetske teškaše.

Iskustvo kao najveći Hrgovićev adut

Posebno je zanimljivo što je Hrgović u trenutku tog sparinga bio mlađi nego što je Itauma danas. Već je tada osjetio brzinu, snagu i težinu udaraca koji su izgledali mnogo ozbiljnije od onoga što se uobičajeno očekuje tijekom pripremnih rundi.

Upravo su takva iskustva danas jedan od njegovih najvećih argumenata uoči borbe. Hrgović ne naglašava samo razliku u godinama, nego i sve što je prošao u dvoranama, pripremnim kampovima i sparinzima protiv vrhunskih teškaša.

Takvi susreti vrlo brzo pokažu razliku između velikog talenta i boksača spremnog za najteže izazove.