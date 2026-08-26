Hrgoviću prijeti 'čudovište' iz ringa: 'Već s 12 godina rušio je odrasle muškarce'

Filip Hrgović u subotu će u londonskoj O2 Areni pokušati ostvariti najveći uspjeh profesionalne karijere. Hrvatskog teškaša očekuje borba protiv Mosesa Itaume za upražnjeni naslov IBF-ova svjetskog prvaka, a uoči velikog okršaja o britanskom boksačkom čudu progovorio je njegov stariji brat Karol.

U razgovoru za SunSport otkrio je kako je Moses još kao dječak pokazivao nesvakidašnju vještinu te na treninzima rušio znatno starije suparnike.

„Dolazio bi kao 12-godišnjak, ušao u ring s odraslim muškarcem i srušio ga udarcem u tijelo. Toga se još uvijek sjećam. Već se u toj dobi moglo vidjeti da posjeduje posebnu razinu vještine. Očito tada nije bila riječ o snazi, nego o boksačkoj inteligenciji“, izjavio je Karol Itauma.

Moses je profesionalnu karijeru započeo 2023. godine, sa samo 18 godina, a usporedbe s Mikeom Tysonom pratile su ga i prije nego što je zadao prvi udarac među profesionalcima. Njegov brat smatra kako je reputaciju izgradio još tijekom amaterskih dana, što mu je pomoglo da se lakše nosi s pritiskom koji ga je dočekao na velikoj pozornici.

„Sjećam se njegova posljednjeg turnira prije prelaska u profesionalce, a to je bilo Svjetsko prvenstvo. Nekoliko mjeseci ranije nastupio je na Europskom prvenstvu i doslovno prošao kroz cijelo natjecanje zaustavljajući svakog protivnika već u prvoj rundi“, rekao je Karol.

Itauma je želio srušiti rekord Mikea Tysona, koji je svjetski prvak u teškoj kategoriji postao sa samo 20 godina i 145 dana. Iako taj rekord nije uspio nadmašiti, sada ima priliku osvojiti prvi svjetski naslov u karijeri.

Na putu prema pojasu stoji mu Hrgović, koji u London stiže odlučan iskoristiti najveću priliku svoje profesionalne karijere. Subotnji dvoboj pokazat će može li mladi Britanac opravdati reputaciju koja ga prati još od dječačkih dana ili će hrvatski teškaš zaustaviti njegov uspon i postati IBF-ov svjetski prvak.