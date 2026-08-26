Stručnjaci upozoravaju: 'Ne kupujte djeci veću obuću, to je velika greška'

Kako se približava početak nove školske godine, roditelji diljem zemlje užurbano kupuju uniforme i novu obuću. Uobičajena praksa kupovine cipela "za broj veće", s namjerom da djeci duže traju i tako se uštedi novac, duboko je ukorijenjena navika.

Nedavno istraživanje pokazalo je da čak 68 posto roditelja kupuje djeci veću obuću. Iako se to čini kao mudar financijski potez, stručnjaci upozoravaju da takva ušteda može imati ozbiljne posljedice za zdravlje i pravilan razvoj dječjih stopala, piše Mirror.

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Rizici koji se kriju u prevelikoj obući

Godinama uvriježena praksa ne samo da je pogrešna, već može dovesti do niza kratkoročnih i dugoročnih problema. Nina Davies iz Kraljevskog koledža za podijatriju ističe da nošenje prevelikih cipela predstavlja značajan rizik.

"Cipele moraju odgovarati dječjem stopalu sada, a ne stopalu u koje bi tek trebalo narasti. Cipele koje su prevelike dopuštaju stopalu da klizi unutar cipele, što povećava trenje i rizik od nastanka žuljeva i ogrebotina. Također, djeca su u njima nestabilnija na nogama, što povećava vjerojatnost spoticanja i padova", pojašnjava Davies.

Osim ovih očitih opasnosti, postoji i skrivena. Kako bi spriječila klizanje stopala, djeca nesvjesno grče prste, što može uzrokovati deformacije poput čekićastih prstiju i trajno promijeniti prirodan način hoda. Dugoročno, ovo nepravilno kretanje i neprirodan položaj stopala mogu negativno utjecati ne samo na stopala, već i na koljena, kukove te cijelu kralježnicu.

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Kakva treba biti pravilna školska cipela?

Stručnjaci se slažu da je najbolja školska cipela ona koja savršeno pristaje. Iako se kupovina većeg broja čini ekonomičnom, odabir ispravne veličine omogućuje djeci udobnost, aktivnost i sigurnost tijekom cijelog školskog dana. Školske cipele predstavljaju sigurnosnu opremu jednako kao i dio uniforme.

"Kada cipela pravilno pristaje, čvrsto i udobno obuhvaća stopalo te ne spada s noge. Trebala bi se prilagoditi pokretima stopala i omogućiti da sustavi za pričvršćivanje, potpora za petu i prianjanje potplata djeluju kako je predviđeno", dodaje Davies.

Ključno pravilo kod isprobavanja jest da, dok dijete stoji, treba postojati otprilike širina palca (približno 10-12 milimetara) slobodnog prostora između najdužeg prsta i vrha cipele. To osigurava dovoljno mjesta za rast i prirodno kretanje stopala pri hodu. Cipela se mora udobno prilijegati oko pete, ispod gležnjeva te preko srednjeg i prednjeg dijela stopala. Način kopčanja, bilo da se radi o vezicama, čičku ili kopči, trebao bi biti takav da ga dijete može samostalno koristiti.

Većina djece nosi neodgovarajuću obuću

Problem neodgovarajuće obuće kod djece znatno je rašireniji. Razne studije pokazuju zabrinjavajuće podatke – procjenjuje se da između 29 i 67 posto djece nosi cipele pogrešne veličine. Jedna od studija otkrila je da 55 posto djece trpi posljedice poput žuljeva, modrica i natisaka upravo zbog neodgovarajuće obuće. Roditelji često nisu svjesni problema jer se dječje stopalo, koje je bogato hrskavicom, lako prilagođava preuskoj ili prevelikoj cipeli, a djeca rijetko primjećuju ili se žale na neudobnost. Stoga je ključan proaktivan pristup roditelja.

"Djeca vam neće uvijek reći da postoji problem s cipelama ili stopalima, stoga pazite na žuljeve, promjene u boji kože poput crvenila ili tamnjenja, ili na promjene u ponašanju dok nose cipele", savjetuje Davies. Dječja stopala rastu brzo, stoga je ključno provjeravati veličinu i istrošenost obuće svaka tri do četiri mjeseca.

Određena obuća kao zdravija alternativa

Kao odgovor na probleme koje uzrokuje konvencionalna, često kruta obuća, sve je popularniji trend "barefoot" ili minimalističkih cipela. Koncept koji stoji iza ove obuće jest oponašanje hodanja bosih nogu, što se smatra najzdravijim za razvoj stopala. Ovu obuću karakterizira izrazito tanak i fleksibilan potplat, širok prednji dio koji omogućuje slobodno širenje prstiju te nepostojanje povišene pete.

Znanstvene studije počinju potkrepljivati prednosti ovakvog pristupa, pokazujući da djeca u minimalističkoj obući imaju bolju ravnotežu te jačaju mišiće stopala, što potiče zdraviji razvoj svoda stopala.

Prilikom sljedeće kupovine dječje obuće, roditeljima se savjetuje da prioritet daju pravilnom pristajanju i kvaliteti materijala, a ne isključivo cijeni ili modnim trendovima.

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