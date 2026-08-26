Livaković snimljen nakon potpisa, a onda je čelnik Barce izgovorio riječi koje sve otkrivaju
Prema navodima katalonskog lista, zajednički ručak organiziran je kako bi se proslavio Livakovićev potpis za Barcelonu.
Dominik Livaković obavio je liječnički pregled i potpisao ugovor s Barcelonom, objavio je katalonski Sport. Službena potvrda kluba još nije stigla, ali hrvatski reprezentativac već je viđen u društvu najvažnijih ljudi katalonskog velikana.
Sport je objavio snimku na kojoj Livaković izlazi iz automobila u središtu Barcelone. Hrvatski vratar potom je stigao u poznati restoran Botafumeiro, gdje se sastao s predsjednikom kluba Joanom Laportom i sportskim direktorom Decom.
Prema navodima katalonskog lista, zajednički ručak organiziran je kako bi se proslavio Livakovićev potpis za Barcelonu.
Pred restoranom se pojavio i prvi potpredsjednik kluba Rafa Yuste. Novinari su ga upitali za komentar o dolasku hrvatskog reprezentativca, a on je kratko odgovorio:
„Jako smo sretni. Livaković je vrlo dobar dečko.“
Ručak s ljudima iz samog vrha Barcelone uslijedio je nakon liječničkog pregleda i potpisa ugovora. Preostaje još pričekati službenu objavu katalonskog kluba, nakon koje bi trebalo biti poznato i gdje će Livaković provesti ostatak sezone.