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Livaković snimljen nakon potpisa, a onda je čelnik Barce izgovorio riječi koje sve otkrivaju

Livaković snimljen nakon potpisa, a onda je čelnik Barce izgovorio riječi koje sve otkrivaju
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema navodima katalonskog lista, zajednički ručak organiziran je kako bi se proslavio Livakovićev potpis za Barcelonu.

26.8.2026.
20:41
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Dominik Livaković obavio je liječnički pregled i potpisao ugovor s Barcelonom, objavio je katalonski Sport. Službena potvrda kluba još nije stigla, ali hrvatski reprezentativac već je viđen u društvu najvažnijih ljudi katalonskog velikana.

Sport je objavio snimku na kojoj Livaković izlazi iz automobila u središtu Barcelone. Hrvatski vratar potom je stigao u poznati restoran Botafumeiro, gdje se sastao s predsjednikom kluba Joanom Laportom i sportskim direktorom Decom.

Prema navodima katalonskog lista, zajednički ručak organiziran je kako bi se proslavio Livakovićev potpis za Barcelonu.

Pred restoranom se pojavio i prvi potpredsjednik kluba Rafa Yuste. Novinari su ga upitali za komentar o dolasku hrvatskog reprezentativca, a on je kratko odgovorio:

„Jako smo sretni. Livaković je vrlo dobar dečko.“

Ručak s ljudima iz samog vrha Barcelone uslijedio je nakon liječničkog pregleda i potpisa ugovora. Preostaje još pričekati službenu objavu katalonskog kluba, nakon koje bi trebalo biti poznato i gdje će Livaković provesti ostatak sezone.

Dominik LivakovićBarcelonaDeco
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