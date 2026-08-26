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3. etapa Dinaric Rallyja Kotari je završena

3. etapa Dinaric Rallyja Kotari je završena
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Foto: Dinaric Rally

Ova etapa Dinaric Rallyja bila je drugačija – manje tehnička, otvorenija i brža, uz uvjete koji su vozačima omogućili da teren dožive na potpuno drugačiji način

26.8.2026.
21:23
Sportski.net
Dinaric Rally
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Nakon jučerašnje obilne kiše, uvjeti za vožnju u srijedu na Dinaric Rallyju su bili gotovo idealni. Nije bilo prašine, podloga se dobro slegla, a osim nekoliko blatnih dijelova i povremenih lokvi, teren je bio u vrlo dobrom stanju.

Bila je to brza i protočna etapa, uz dobru vidljivost i općenito manje tehnički zahtjevan teren. Dugi i otvoreni dijelovi staze omogućili su vozačima veću brzinu, a posebno se istaknuo dio ispod vjetroturbina, koji je bio jedan od najzabavnijih dijelova dana.

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Neočekivano zatvaranje jedne ceste zahtijevalo je promjenu planirane rute tijekom etape. Izmijenjena ruta uvedena je bez problema, a reakcije vozača bile su vrlo pozitivne – kako na način na koji je promjena provedena, tako i na karakter kraće rute.

Zbog skraćivanja rute, 3. etapa završena je ranije nego što je prvotno bilo predviđeno.

Današnja etapa Dinaric Rallyja bila je drugačija – manje tehnička, otvorenija i brža, uz uvjete koji su vozačima omogućili da teren dožive na potpuno drugačiji način.

Dinaric Rally
komentara
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