3. etapa Dinaric Rallyja Kotari je završena

Nakon jučerašnje obilne kiše, uvjeti za vožnju u srijedu na Dinaric Rallyju su bili gotovo idealni. Nije bilo prašine, podloga se dobro slegla, a osim nekoliko blatnih dijelova i povremenih lokvi, teren je bio u vrlo dobrom stanju.

Bila je to brza i protočna etapa, uz dobru vidljivost i općenito manje tehnički zahtjevan teren. Dugi i otvoreni dijelovi staze omogućili su vozačima veću brzinu, a posebno se istaknuo dio ispod vjetroturbina, koji je bio jedan od najzabavnijih dijelova dana.

Dinaric Rally gledajte na Voyo

Neočekivano zatvaranje jedne ceste zahtijevalo je promjenu planirane rute tijekom etape. Izmijenjena ruta uvedena je bez problema, a reakcije vozača bile su vrlo pozitivne – kako na način na koji je promjena provedena, tako i na karakter kraće rute.

Zbog skraćivanja rute, 3. etapa završena je ranije nego što je prvotno bilo predviđeno.

Današnja etapa Dinaric Rallyja bila je drugačija – manje tehnička, otvorenija i brža, uz uvjete koji su vozačima omogućili da teren dožive na potpuno drugačiji način.