Glavni čovjek Dinaric Rallyja: 'Očekuje nas između 1600 i 1800 kilometara vožnje'

Perica Matijević, organizator Dinaric Rallyja, podijelio je dojmove o ovom auto-moto spektaklu, kojega su prizvali "hrvatskim Dakarom".

"Jedan sam od organizatora Dinaric Rallyja. Ovo nam je sedmi Dinaric Rally. Opet smo u Kninu, kao i svake godine, a ove godine očekuje nas između 1600 i 1800 kilometara vožnje u okolici Knina. Super sam ponosan što imamo izvrstan tim, nikad bolji", rekao je na početku pa dodao:

"Ove godine imamo ljude iz više zemalja svijeta, čak i jednog člana tima iz Surinama. Napravili smo stvarno predivan show", rekao je Matijević.

Dinaric Rally gledajte na Voyo

"Oočekuje nas spektakularna etapa u okolici Knina pa koristim priliku pozvati ljude da svrate. Bit će puno adrenalina i gomila motora, a znate kako to ide – pržena ulja i tako dalje. Ali tu je i netaknuta priroda, što je jedan od naših motiva od samog početka ove priče. Evo nas upravo na tvrđavi, iza mene je gomila vozača koji polako već odlaze. Napravili smo prezentaciju i svečano otvorenje Dinaric Rallyja i to je, u principu, to."

"Nikad nisam bio sretniji, nikad nije bilo bolje i nikad nismo imali bolju organizaciju. Očekujemo pravi, pravcati show, kao i uvijek, na svjetskoj razini", poručio je.