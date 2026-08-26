Pripuzova tvrtka traži gotovo 11 milijuna, konkurencija upola manje: Tko će dobiti otpad iz Gospića?

Država bira tko će ukloniti otpad iz Gospića, no građanima je najvažnije kada će njihov grad napokon biti očišćen.

„Ovo što je iznad zemlje samo je kap u moru. I dalje je to dugi rok – ne dugi rok, nego predugi rok“, kaže Stanko Pervan iz Gospića. „Nije bitno tko će voziti to smeće, samo da taj otpad nestane i da grad bude čist“, poručuje Nikica Došen.

Za uklanjanje dijela otpada natječu se dva ponuditelja. Jedan je dobro poznat – zagrebački CE-ZA-R, najveća članica C.I.O.S. grupacije na čijem je čelu poduzetnik Petar Pripuz.

Pozornost je privukla Pripuzova ranija suradnja s tvrtkom Tipos Resurs bračnog para Šincek, prvoosumnjičenih u eko-aferi.

Iz CE-ZA-R-a poručuju da otpad u Gospiću koji je predmet postupaka nabave nije otpad koji su oni predavali tvrtki bračnog para Šincek. Opasni otpad planiraju zbrinuti u ovlaštenim postrojenjima izvan Hrvatske.

CE-ZA-R se javio za uklanjanje rasutog otpada, kao i otpada pohranjenog u velikim vrećama. Za isti posao ponudu je dala i zaprešićka Tabak Grupa.

Od Tabak Grupe danas nije stigao komentar ponude ni odgovor na pitanje imaju li potrebne kapacitete za provedbu sanacije.

Razlika u ponudama veća od šest milijuna eura

Ponude se značajno razlikuju. Za isti posao, s uračunatim PDV-om, Tabak traži 4,5 milijuna eura, dok CE-ZA-R traži gotovo 11 milijuna. Upravo je cijena ponuda zabrinula oporbu.

„Jedna od njih je dvostruko veća od planirane i procijenjene vrijednosti, oko 8,8 milijuna eura. Drugu je dala tvrtka s osam zaposlenih čiji je cijeli prihod manji od projekta za koji se natječe. To je slika države koja je izgubila kontrolu nad vlastitim projektom jer kad nemaš plan, tržište diktira cijenu, uvjete i tempo“, upozorava SDP-ov Mihael Zmajlović.

Iz Fonda odgovaraju da je postupak još otvoren i da se njegov ishod ne može prejudicirati.

Zmajlović najavljuje prijavu štete u okolišu ako Vlada u roku od sedam dana ne objavi program sanacije – odnosno konkretan plan gdje će, kako i kada biti uklonjen otpad. A količine su goleme.

U vrećama je pohranjeno oko 650 tona otpada, još 4.500 tona čini opasni rasuti otpad, dok je čak 33 tisuće tona opasnog otpada zakopano. Za sanaciju tog najvećeg dijela još nema ni natječaja.

Za dva dana trebale bi biti otvorene ponude za privremeno prikrivanje otpada. Iz resornog Ministarstva danas nisu željeli komentirati situaciju, a odgovore od njih traže i organizatori velikog prosvjeda.

'Ne zanimaju nas politička prepucavanja'

Građani poručuju da ih politička nadmetanja ne zanimaju – žele konkretnu i brzu sanaciju.

„Nas politika i politička prepucavanja ne zanimaju. Mi definitivno možemo samo reći da ćemo i dalje inzistirati na zdravlju ljudi, a to znači inzistirati na sanaciji unutar rokova“, kaže Ivan Brlić iz inicijative „Gospić je naš dom“.

Gospiću se u zahtjevima za hitnu sanaciju pridružuju i inicijative iz drugih dijelova Hrvatske, među njima i inicijativa „Siščani ne žele biti smetlišćani“.

Izvođač prve dvije faze sanacije, koje obuhvaćaju oko deset posto ukupnog otpada, mogao bi biti izabran u roku od deset dana.