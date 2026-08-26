Pripuzova tvrtka želi sanirati otpad, građani u komentarima ljuti: 'Samo će ga premiještati'

Vlada treba pokazati konkretan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, poručili su u srijedu iz SDP-a.

Mihael Zmajlović, član saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirodu, upozorava da se dosad pristigle ponude odnose samo na 11 posto ukupnog otpada. Za preostalih 89 posto, tvrdi, još nema plana ni rokova sanacije.

Podsjetimo, Fond za zaštitu okoliša jučer je objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4500 tona opasnog otpada uz silos te dvije ponude za 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za tri dana.

Iz SDP-a zato traže od Vlade da jasno kaže kada i kako planira riješiti preostali dio otpada.

"Na natječaj su pristigle dvije ponude. Jedna od njih je dvostruka veća od planirane i procijenjene vrijednosti, iznosi oko 8,8 milijuna. Drugu je dala tvrtka s osam zaposlenih, čiji je cijeli godišnji prihodi manji od posla za koji se natječe. Ovo je slika države koja je izgubila kontrolu nad vlastitim projektom. Kad nemaš plan, tržište diktira i cijenu i uvjete, i tempo", rekao je Zmajlović.

Dva ponuditelja za uklanjanje otpada

Za uklanjanje dijela ilegalno odloženog otpada iz bivšeg kompleksa PPK Velebit u Gospiću javila se zaprešićka Tabak Grupa.

Drugi ponuditelj je CE-ZA-R, najveća sastavnica C.I.O.S. grupe u vlasništvu Petra Pripuza. Inače, ta je tvrtka poslovala s tvrtkom bračnog para Šincek, ali ne i u ovom slučaju. Na upit RTL-a Danas odgovorili su iz tvrtke CE-ZA-R.

"Budući da su postupci još u fazi pregleda i ocjenjivanja ponuda, u ovom trenutku nema dodatnih informacija koje bismo mogli javno komentirati, osim činjenice da nezakonito odloženi otpad u Gospiću koji je predmet ovih postupaka nabave nije otpad koji je CE-ZA-R d.o.o. predavao društvu Tipos Resurs d.o.o.", priopćili su iz tvrtke CE-ZA-R.

Kada će sav opasni otpad biti uklonjen iz Like?

Kreće, dakle, prvi dio sanacije, a u našoj redovnoj rubrici pitali smo vas: "Kada će sav opasni otpad biti uklonjen iz Like?"

U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili u komentarima na Facebook stranici Net.hr-a.

Vjera Huljev nema povjerenja u sanaciju otpada. Na naše pitanje odgovara: "Nikad! Samo će ga premještati!"

Slično misli i Zlatko Jakovljević. "S ovakvim institucijama nikada, može ga biti samo još dovezeno."

"Koliko je godina iskrcavan, toliko će i godina proći. Na žalost svih nas koji volimo Liku", piše u komentaru Vesna Sabol.

"Ne znam, voljela bih da bude brzo zbog ljudi i života. Treba natjerati one koji su zaradili na tome da ga saniraju", smatra Verica Durlen.

Blaženka Zidar strahuje da je problem puno širi od Like: "Bolje, pitajmo se, da li postoji više u Hrvatskoj mjesto gdje nije bačen opasni otpad."

Berislav Bero Hodić je kratak i jasan odgovor na naše pitanje: "Na izborima."

"Dok je Plenkovića i njegove ekipe neće biti sigurno uklonjeno", nadovezao se Bozo Nikolic.

Za kraj smo ostavili komentar Ankice Vidaković Alković koji zorno opisuje ogorčenje hrvatskih građana: "Treba ga odvesti u dvorišta onih koji su to učinili. Obični lopovi. Zbog novaca truju svoju zemlju i narod."