Lidija Bačić objavom pokorila internet, stigli komentari iz Argentine: 'Ti si osmo svjetsko čudo'

Popularna pjevačica Lidija Bačić (41), poznata po svom moćnom vokalu i zanosnom stasu, ponovno je oduševila svojih nekoliko stotina tisuća pratitelja na Instagramu.

Provociranje pratitelja

Lidija je podijelila niz provokativnih fotografija u kupaćem kostimu, pokazavši rezultate svog truda. Na jednoj od posljednjih objava, pozirala je u prugastom bikiniju i cvjetnom ogrtaču, a uz fotografiju je kratko napisala "close up", stavljajući svoju figuru u prvi plan. Ovo nije jedina objava kojom je zagolicala maštu obožavatelja; nedavno je podijelila i fotografiju na kojoj pozira uz bazen u atraktivnom crnom kupaćem kostimu, prikupivši tisuće lajkova u kratkom roku.

Komplimenti stižu sa svih strana svijeta

Kao i obično, Lidijine objave izazvale su lavinu reakcija, a njezini obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima. Uz brojne emotikone srca i vatre, koji su preplavili komentare, nizale su se pohvale na različitim jezicima, što potvrđuje njezinu popularnost. "Ljepotica", "Lipa putena naša Lile", poručili su joj domaći pratitelji.

Njezina ljepota očito prelazi i granice Hrvatske, pa su se javili i obožavatelji iz inozemstva. "Iz Italije, Lidija je prva!" napisao je jedan korisnik, dok je pratitelj iz Argentine bio još rječitiji: "Lidija, ti si osmo svjetsko čudo, najljepša pjevačica na svijetu." Komentari poput "Kakva predivna žena" iz Brazila samo su dodatno potvrdili da karizma splitske pjevačice ne poznaje granice.