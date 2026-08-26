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Livaković potpisuje za Barcelonu, a navijači ne mogu vjerovati: 'Bolji je od Martineza'

Livaković potpisuje za Barcelonu, a navijači ne mogu vjerovati: 'Bolji je od Martineza'
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Barcelona će Fenerbahçeu za Livakovića platiti dva milijuna eura fiksno te još toliko kroz bonuse.

26.8.2026.
9:13
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Dominik Livaković je u utorak sletio u Barcelonu, gdje bi do kraja tjedna trebao proći liječnički pregled i potpisati ugovor sa španjolskim prvakom.

Hrvatski reprezentativni vratar na Camp Nou stiže iz turskog Fenerbahçea za dva milijuna eura fiksno te još toliko kroz bonuse, a njegov je transfer izazvao delirij među navijačima Blaugrane.

Oni, naime, u Livakoviću vide spasitelja iz nekoliko razloga. Iako će hrvatski vratar biti pričuva Joanu Garciji, navijači španjolskog kluba ističu njegovu sposobnost branjenja jedanaesteraca, ali i branjenja općenito. Mnogi također dodaju kako je Hrvatska čak punih 10 godina uvijek imala svog predstavnika među osvajačima Lige prvaka, pa je zaključak jasan: "Livaković je za te novce koje je plaćen - prava pljačka".

Od ostalih komentara izdvajamo: "Ne znam je li ovo dobar transfer za Livakovića, ali je odličan za Barcelonu", "Hoćeš reći da ova igračina košta dva milijuna eura? Deco, luđače..." i "Naš rezervni golman bolji je od najboljeg golmana na SP-u" (op. a. Emiliano Martinez) samo su neki od komentara.

Dominik LivakovićFc Barcelona
komentara
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