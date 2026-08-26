Doznajemo: Željko Kopić potpisao za novi klub, čeka ga veliki izazov

Željko Kopić novi je trener poljskog kluba Wieczysta Krakówa, novog člana Ekstraklas lige s kojim je, prema informacijama portala Net.hr iz upućenih izvora, potpisao ugovor na godinu dana uz opciju produljena na još godinu...

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Poljski klub 22. kolovoza raskinuo je suradnju s Kazimierzom Moskalom i odmah krenuo u potragu za njegovim nasljednikom, a izbor je pao na iskusnog hrvatskog stručnjaka.

Kopić je bez angažmana od lipnja, kada se sporazumno rastao s Dinamom iz Bukurešta. Rumunjskog velikana vodio je na 112 službenih utakmica, što mu je najduži mandat u dosadašnjoj trenerskoj karijeri. Željko Kopić je rumunjskog velikana preuzeo krajem 2023. godine, u trenutku kada se klub nalazio u gotovo beznadnoj situaciji.

Najprije ga je sačuvao od ispadanja, potom izborio plasman u doigravanje za naslov prvaka, dok je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu. Postao je Željko Kopić najbolji nogometni trener prve rumunjske nogometne lige, čovjek kojeg su svi hvalili, divili mu se zbog svega što je ostvario kao trener Dinama iz Bukurešta.

O njegovu ugledu u rumunjskom nogometu dovoljno govori činjenica da se spominjao i kao mogući izbornik tamošnje reprezentacije. Rumunjski mediji prošle su jeseni navodili da ga tamošnji nogometni savez razmatra kao jednog od potencijalnih nasljednika Mircee Lucescua. Ipak, izbor je na kraju pao na još jednu legendu rumunjskog nogometa Gheorghea Hagija.

Wieczysta, pak, nije tipičan poljski klub. Još donedavno natjecala se u šestom rangu, a njezin nagli uspon počeo je dolaskom milijunaša Wojciecha Kwiecieńa, u Poljskoj poznatog kao "kralj ljekarni“. Od 2020. ulaže znatan novac u klub iz četvrti u kojoj je odrastao, zahvaljujući čemu se Wieczysta u kratkom razdoblju probila sve do Ekstraklase. Iako je formalni vlasnik klupske dioničke tvrtke udruga SKF Wieczysta Kraków, jasno je da iza cijelog projekta, financijski i operativno, stoji upravo Kwiecień.

Razmjere klupskih ambicija potvrđuje i priča povezana s Nenadom Bjelicom. Hrvatski trener prije manje od godinu dana figurirao je kao kandidat za preuzimanje momčadi. Prema tadašnjim informacijama portala WP SportoweFakty i novinara Lukasza Olkowicza, Bjelica je za angažman tražio godišnju plaću od milijun eura, nakon čega su pregovori završeni bez dogovora.

Foto: Net.hr

Na novom poslu Željka Kopića odmah ga očekuje zanimljiv izazov. Wieczysta će 29. kolovoza odigrati gradski derbi protiv Wisle Kraków.

Nakon četiri odigrana kola Wieczysta se s tri osvojena boda nalazi na pretposljednjem, 17. mjestu poljske Ekstraklase. Iza nje je jedino Raków, klub koji protiv Hajduka igra u doigravanju Konferencijske lige.

Kopića će u svlačionici dočekati i nekoliko hrvatskih nogometaša. Za Wieczystu nastupaju vratar Nikola Čavlina, braniči Antonio Milić i Duje Dujmović te veznjak Petar Pušić.