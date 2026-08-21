'To se ozbiljnom klubu ne smije događati, a neshvatljivo mi je da Garcia isto i dalje radi'

Robert Špehar, bivši hrvatski profesionalni nogometaš, reprezentativac Hrvatske, danas trener ŽNK Osijek, za portal Net.hr daje stručni komentar utakmice Hajduk - Rakow na Poljudu. U utakmici punoj preokreta, Splićani su dvaput vodili, ali su na kraju morali spašavati bod nakon što su više od pola sata igrali s igračem manje. Bili su dobili gol u 95. za 2-2. Špehar navodi kako su isključivo individualne pogreške koštale Hajduk pobjede koja bi im donijela mirniji uzvrat.

Hajduk ispustio pobjedu protiv Rakówa

Roberte, recite vi nama zašto Hajduk nije pobijedio?

"Zato što su ih vlastite pogreške koštale pobjede, previše je bilo individualnih grešaka i klub koji drži do sebe, koji sebe smatra ozbiljnim klubom, takve pogreške si ne bi smio dopustiti i takve pogreške ne bi smio raditi, kratko i jasno. Pogotovo kod oba gola. Prvi gol za goste primili su na svojih pet metara. Drugi gol isto, u zadnjim minutama se ne smije dogoditi da im igrač prođe u individualnom prodoru i da im zabije gol. Sjetimo se samo Istre u 2. kolu SHNL-a, kad su isto u posljednjim trenucima susreta dobili pogodak za 2-2 s pet metara i to na kakav način, među koliko igrača. To su nijanse koje prave razliku između velikih klubova i onih drugih", kaže u uvodu Robert Špehar i nastavlja:

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"Šteta po Bijele. Hajduk je dobro otvorio utakmicu, zabio je gol iz greške obrane Rakówa koja je dopustila Šegi da sam glavom zabije s pet metara, a na kraju je Hajduk na isti način primio gol za 1-1, gdje im je čovjek sam stajao u petercu i zabio glavom. Mislim da je tu, po meni, trebala biti i bolja reakcija golmana Silića, lopta mu je maltene prošla kroz njega. Almeida je u 47. stvarno postigao lijep gol za 2-1 Hajduka i poslije toga Splićani su imali dva mrtva zicera, lob i poslije toga jedna velika šansa. Da je Hajduk tu otišao na najmanje 3-1, pitanje kako bi završila utakmica. Moram komentirati Marka Livaju, koji bi i taj pokušaj lob udarca i drugu šansu žmirečki zabio. Zaista n emogu shvatiti da je takav igrač kao Livaja stalno na klupi za rezerve. Ajde da Garcia pravda kada igra u gostima, ali kad igraš na Poljudu, trebaš ofenzivu, tražiš pobjedu, a ti takvog igrača držiš na klupi. Još da Garciju opravdava rezultat, da ga ima, ali Garcia nema rezultat, općenito govorim. Nije imao ni u prošloj sezoni niti u ovoj i on nastavlja radi istu stvar. Meni je to neshvatljivo".

Crveni karton Pajazitiju?

"Pajaziti je napravio stvarno neoprezan i bespotreban start u 55. minuti. Znači, 35 minuta + pet, dakle 40-setak minuta Hajduk je igrao s igračem manje. Do tog crvenog Hajduk je bio blizu trećeg gola, Rakow je padao, ali Hajduk nije uspio s većom razlikom završiti utakmicu. Pajaziti nije trebao to napraviti, neoprezno od njega i to je bio zasluženi crveni karton. Da je igrač Rakowa ostavio nogu na zemlji, mislim da bi to bio prijelom nogu sigurno. Crveni čist k'o suza. Na kraju Rakow je isto imao dvije jako dobre šanse, prečku. I onda se Hajduku dogodi ono što im već postaje navika. Kad su svi očekivali da će Hajduk u Poljsku s vodstvom 2-1, da će pobijediti utakmicu, njima igrač Rakowa uzme loptu, prođe kroz šumu igrača Hajduka i dobije gol. Dakle, kod drugog gola u 95. minuti, tebi suparnički igrač uzme loptu, gurne loiptu kroz noge Melnjaku, iza Melnjaka nitko nije bio u korekciji da bude odmah blizu bloku, u srcu šesnaesterca. Čovjek im zabije gol sam i takvo što je nedopustivo. Prođe igrač koji se zove Diaby Fadiga kroz šumu igrača Hajduka i zabije za 2-2 u zadnjim sekundama. To su golovi koji se ozbiljnom klubu u Europi ne smiju događati, a Hajduku se događaju često. Sve je i dalje otvoreno, naravno, 2-2 je aktivni rezultat i jednima i drugima, ali neće Hajduku u Poljskoj biti lako. Hajduku bi bilo puno lakše da je pobijedio Rakow s barem dva gola razlike".

Rakow nije Rakov potok, uz dužno poštovanje Rakovom potoku...

"Gledajte, pamtim Rakow, gledao sam i pratio zadnjih godina i taj je klub bio prvak, igrao Europa ligu dok je naš Arsenić bio kapetan. Rakow je tada igrao sjajno, imali su sjajne igrače, vrlo kvalitetne, ali Rakow više nije na tom nivou što se tiče kvalitete. Rakow nema tako kvalitetnih igrača kao što je imao unazad par godina. Dobri su, ali nisu više na tom nivou i Hajduk bi morao igrati s njima ravnopravno. Neki zaključak nakon ove utakmice je da su Hajduk i Rakow zaista dvije kvalitetom podjednake momčadi. I dalje je sve otvoreno. Po meni, niti jedna momčad nije u prednosti."

'Prelomila je ta 55. minuta i nepotreban crveni karton'

Što se tiče crvenog kartona Pajazitija, kako bi vi da ste trener i da vam igrač ili igračica to napravi, postupili? Bi li kaznili igrača ili igračicu ili bi razgovarali s njim?

"Ovisi o tome pod kojim okolnostima je napravljen faul, je li bio namjeran, nije, je li ga igrač, primjerice pljunuo, namjerno udario ili je crveni dobio jer je htio najbolje, jer je imao dobru namjeru, pa mu se omaklo. Utakmicu je prelomila ta 55. minuta i crveni karton Pajazitija koji je išao uklizavati, ali po meni nepotrebno i neoprezno. Kažem, zasluženi, ali i nepotreban crveni karton na sredini terena, uklizavanje tako neoprezno, opasno, da igrač Rakowa nije podignuo loptu sa zemlje tih par cventimetara, mislim da bi to bio direktan prijelom noge. Oko toga nema spora. E sad, momčad Hajduka se, naravno, mučila punih 40 minuta s igračem manje, po ovako teškom, sparnom i vrućem vremenu u Splitu. Nije Hajduku bilo lako, ali kažem, bili su vrlo blizu da pobijede. Šteta što nisu izdržali još tu minutu da idu u Poljsku s prednošću. I taj crveni... Baš me muči. Da je igrač Rakówa ostavio nogu na zemlji, mislim da bi to bio siguran prijelom noge, tako da je to čisti crveni. On je išao u dobroj namjeri uklizavanja, ali po meni nepotrebno i neoprezno. Po meni takvog igrača ne treba kažnjavati jer nije napravio crveni karton zbog prigovora, udaranja ili pljuvanja. Bilo je to u žaru borbenosti, ali neukusno".

Zašto Hajduk nije pobijedio Rakow? Zato što su ih vlastite pogreške koštale pobjede, previše je bilo individualnih grešaka i klub koji drži do sebe, koji sebe smatra ozbiljnim klubom, takve pogreške si ne bi smio dopustiti i takve pogreške ne bi smio raditi. To su nijanse koje prave razliku između velikih klubova i onih drugih. Robert Špehar za Net.hr.

O snazi Rakówa i nastupu Frana Tudora

Kako ste vidjeli nastup bivšeg hajdukovca Frana Tudora?

"Tudor je igrao, on je tamo kao starosjedilac ostao, kapetan je i dok je bio na terenu, bio je dobar. Mislim da je zamijenjen pred kraj jer već mjesecima vuče neku ozljedu. Rakow stalno igra sa tri stopera, igraju neki sistem 3-4-3, gdje se u fazi obrane pretvaraju u 5-4-1. To igraju zadnjih sedam - osam godina. No, oni su puno igrača prodali. Taj trener koji je bio najuspješniji otišao je u Legiju iz Varšave, povukao Arsenića i dosta tih igrača koji su mu bili nositelji. Tudor je kao starosjedilac ostao i dok je bio na terenu je bio dobar, a zamjenjen je zbog ozljede, moje mišljenje."

Rijeka unatoč porazu nije bez šansi

Za kraj, kako komentirate poraz Rijeke od Midtjyllanda 2-0?

"Nisam gledao utakmicu jer sam imao trening. Očekivano je Rijeka izgubila, rekao bih. Danci su ipak kvalitetniji. Naravno da smo se nadali da Rijeka može nešto napraviti, ali očigledno je Midtjylland ekipa koja godinama igra ozbiljne europske utakmice. Igra ih i Rijeka, ali Midtjylland je trenutno ozbiljniji, igrali su i Ligu prvaka. Ne može se reći da je to neko veliko iznenađenje. Ipak, 2-0 nije nedostižno u uzvratu na Rujevici. Ne bih rekao da je taj dvoboj završen. Imaju 90 minuta i sve je moguće ako Rijeka zabije prvi gol u ranoj fazi utakmice. Bit će zanimljivo, daj Bože da prođe Rijeka", završio je Robert Špehar.

Unatoč propuštenim prilikama, za oba hrvatska kluba uzvrati ostaju otvoreni. Hajduk u Poljskoj mora pokazati više koncentracije u obrani, dok će Rijeka pred svojim navijačima tražiti rani pogodak koji bi mogao potpuno zakomplicirati susret protiv favoriziranih Danaca. Odluka o putnicima u sljedeće kolo past će za tjedan dana.