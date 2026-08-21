Za koncert u Kraljevu Dino Merlin unajmio tri hotela, za sebe najluksuzniji

Koncert Dine Merlina (63) u srpskom gradu Kraljevu izazvao je polemike i na internetu je pokrenuta peticija kojom se tražilo da se bosanskohercegovačkoj zvijezdi ovaj nastup zabrani. Ne samo da će se koncert održati, već su pripreme u punom jeku i Merlin je unajmio čak tri hotela u blizini.

Kako donosi Kurir za sebe je odabrao luksuzni hotel u Vrnjačkoj Banji gdje je zakupio cijeli jedan kat. U hotelu u Baniji bit će smješteni članovi njegovog benda, dok je treći hotel u samom Kraljevu i namijenjen je za osobe iz organizacije koncerta koji će se održati 5. rujna.

''Dino je iznajmio tri hotela u blizini mjesta na kojem će biti koncert. Taj u kome on odsjeda jedan je od najluksuznijih u ovom kraju i na Bookingu je ocijenjen s čistom desetkom, pa vam je jasno da sobe imaju džakuzi, kamin i najluksuzniju opremu hotelskih soba. Njega će i cijelo vrijeme čuvati osiguranje, a u blizini hotela u Banji iznajmio je još jedan hotel za članove benda, dok je za ljude iz organizacije osigurao hotel u blizini aerodroma u Kraljevu kako bi bili što bliži mjestu gdje se koncert održava'', za Kurir rekao izvor koji je želio ostati anonima.

Spektakl već na početku

Kako će se koncert održati na Sportskom aerodromu glazbenik navodno za svoju publiku priprema pravi spektakl i odmah na početku na svoj nastup sletjet će sportskim zrakoplovom.

Bit će to još jedna posebnost ovog koncerta koji se dio srpske javnosti trudi zabraniti, a to nisu jedine kontroverze koje se posljednjih tjedana lijepe za pjevača. Na stadionu Koševo održao je tri koncerta, a na prvom se okupio više od 60 tisuća ljudi, no prije početka nastupa ispred stadiona zavladao je kaos jer velik broj fanova, unatoč kupljenim ulaznicama, nije uspio ući na koncert.