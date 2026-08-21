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Poljaci napravili kaos zbog Hajduka: Sve ulaznice planule u samo nekoliko sati

Poljaci napravili kaos zbog Hajduka: Sve ulaznice planule u samo nekoliko sati
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Stadion neće biti potpuno ispunjen

21.8.2026.
9:48
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Raków je potvrdio da su sve dostupne ulaznice za uzvrat protiv Hajduka rasprodane. Poljski klub objavio je vijest nekoliko sati nakon remija 2:2 na Poljudu, a odluka o prolasku dalje past će 27. kolovoza u Częstochowi.

Ipak, stadion neće biti potpuno ispunjen. Raków zbog UEFA-ine kazne mora zatvoriti sektore B1 do B7 nakon incidenata na utakmici protiv Hammarbyja.

Poljaci su zbog pirotehnike i blokiranih prolaza kažnjeni s ukupno 68.000 eura, no interes navijača za dvoboj s Hajdukom i dalje je ogroman.

RakowHajduk Split
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