Poljaci napravili kaos zbog Hajduka: Sve ulaznice planule u samo nekoliko sati

Raków je potvrdio da su sve dostupne ulaznice za uzvrat protiv Hajduka rasprodane. Poljski klub objavio je vijest nekoliko sati nakon remija 2:2 na Poljudu, a odluka o prolasku dalje past će 27. kolovoza u Częstochowi.

Ipak, stadion neće biti potpuno ispunjen. Raków zbog UEFA-ine kazne mora zatvoriti sektore B1 do B7 nakon incidenata na utakmici protiv Hammarbyja.

Poljaci su zbog pirotehnike i blokiranih prolaza kažnjeni s ukupno 68.000 eura, no interes navijača za dvoboj s Hajdukom i dalje je ogroman.