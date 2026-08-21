Imovinska kartica kontroverznog HDZ-ovog župana: Petry ima imovinu vrijednu gotovo milijun eura

Ličko senjski župan Ernest Perty ponovno se našao u fokusu, i to u posebno osjetljivom trenutku za županiju koju vodi.

Večer prije izvanredne sjednice Sabora o problemu 37.000 tona nezakonito odloženog otpada u Lici, snimljen je u jednom gospićkom pubu u jako bliskom i opuštenom društvu s mlađom crnokosom djevojkom.

Portal Net.hr u posjedu je fotografija i snimki iz puba.

Riječ je o istoj ženi koja je sudjelovala u incidentu poznatom kao "Pepeljara u Novalji". Policija je tada intervenirala nakon sukoba u jednom još neotvorenom restoranu. Prema tada objavljenim informacijama, žena je bila u teško alkoholiziranom stanju, dok je Petryju izmjereno više od jednog promila alkohola u krvi.

Incident se dogodio večer prije otvorenja nove policijske postaje u Novalji, na kojem se župan trebao pojaviti. Petry se nakon toga javno ispričao građanima i poručio da će svojim radom opravdati povjerenje birača.

Nove fotografije ovoga puta ne prikazuju incident, već samo da su Petry i žena iz ranijeg slučaja i dalje u bliskom kontaktu. Za RTL Danas Petry je rekao da nikome nije naudio niti učinio nešto loše.

"Nemam potrebe ići pred kamere i komentirati išta za što me se sada proziva jer danas u fokusu treba biti saborska rasprava o otpadu u Lici. A ne sporedne i privatne stvari. Nisam nikome naudio niti učinio nešto loše, ali kao i uvijek na raspolaganju sam stranci i postupit ću kako stranka odluči. Osobno smatram da u zemlji postoje puno veći problemi od nekog rođendanskog poljupca i slavlja", rekao je.

Tko je Ernest Perty?

Ernest Petry je dugogodišnji HDZ-ovac, a na čelu Ličko-senjske županije je od lipnja 2021. godine. Na lokalnim izborima 2025. osvojio je novi mandat.

Rođen je 30. ožujka 1974. u Gospiću. Po struci je diplomirani pravnik, a završio je i sveučilišni specijalistički studij.

Prije nego što je dobio mandat župana, bio je direktor HEP-ova distribucijskog područja Elektrolika Gospić.

Bio je i saborski zastupnik u 11. sazivu Hrvatskog sabora, ali mu je mandat stavljen u mirovanje 16. svibnja 2024., a zamijenio ga je Ivan Dabo.

Imovinska kartica ličko senjskog župana

Prema podacima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Petry je u kartici ažuriranoj 27. siječnja 2026. prijavio plaću od 6749,80 eura bruto, odnosno 4485,96 eura neto mjesečno.

Osim plaće, prijavio je i druge mjesečne prihode od imovine i imovinskih prava – u jednoj prijavi 220 eura, a u novijoj 950 eura mjesečno.

Foto: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Kuća u Gospiću vrijedna 310 tisuća eura

Među najvrjednijim nekretninama koje Petry navodi nalazi se kuća s okućnicom u Gospiću, površine 782 četvorna metra, čiju je tržišnu vrijednost u kartici procijenio na 310.000 eura.

Nekretnina je u njegovom osobnom vlasništvu, a stečena je zaduženjem kod banke. Na tri nekretnine bila je upisana hipoteka povezana s kreditom HPB-a od 228.800 eura, koji je 2018. nastao reprogramiranjem i objedinjavanjem više kredita. U kartici je navedeno da je taj kredit potom zatvoren reprogramiranjem novim kreditom iz rujna 2025. godine.

Foto: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Stan u Novalji vrijedan 300.000 eura

Petry je u najnovijoj kartici prijavio i stan u Novalji površine 72,02 četvorna metra, procijenjen na 300.000 eura.

Stan je kupljen kreditom, a uz njega pripadaju i spremište površine 9,91 četvorni metar te parkirno mjesto od 14,40 četvornih metara.

Za kupnju je 2025. godine kod Hrvatske poštanske banke upisano založno pravo radi osiguranja novčane tražbine od 444.000 eura.

Foto: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Foto: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Nekretnine u Karlobagu

Župan u kartici navodi i više nekretnina u Karlobagu.

Jedna kuća površine 40 četvornih metara procijenjena je na 60.000 eura, a Petry je u njoj evidentiran kao osobni vlasnik i suvlasnik s trećim osobama, s udjelom od 33 posto.

Druga kuća, površine 36 četvornih metara, procijenjena je na 25.000 eura, a njegov suvlasnički udio iznosi 25 posto.

Tu je i objekt odnosno druga nekretnina površine 30 četvornih metara, procijenjena na 1000 eura, u kojoj ima suvlasnički udio od 8,33 posto. U kartici je pojašnjeno da se u naravi radi o pristupnom putu koji koristi više vlasnika i suvlasnika susjednih nekretnina.

Još jedna kuća u Karlobagu, površine 32 četvorna metra, procijenjena je na 76.800 eura. Ona je u njegovom osobnom vlasništvu, a također je bila obuhvaćena ranijim hipotekarnim zaduženjem.

Zemljišta diljem Like

Petry u imovinskoj kartici ima prijavljen i veći broj poljoprivrednih i građevinskih zemljišta.

U Gospiću ima tri građevinska zemljišta – jedno površine 418 četvornih metara, procijenjeno na 20.900 eura, drugo od 669 četvornih metara, vrijedno 33.450 eura, te treće od 593 četvorna metra, procijenjeno na 17.390 eura.

U Podoštri je prijavljeno više poljoprivrednih zemljišta, među kojima oranica od 2383 četvorna metra, procijenjena na 25.736,40 eura.

U Rizvanuši ima livadu površine 595 čhv, vrijednu 6426 eura, dok je u Pavlovcu Vrebačkom prijavio oranice od 1430 čhv, procijenjenu na 5148 eura, te još jednu površine 18.726 četvornih metara, vrijednu 18.726 eura.

U Slunjčici odnosno na području Slunja prijavljena je oranica površine čak 76.228 četvornih metara, čija je vrijednost u kartici procijenjena na 38.114 eura.

U najnovijoj kartici dodano je i zemljište u Smiljanu – oranica površine 2964 četvorna metra, vrijedna 2964 eura, koju je Petry prema kartici kupio od ušteđevine.

U Podoštri je prijavljen i mali suvlasnički udio u oranici površine 67 čhv, čija je ukupna procijenjena vrijednost 218 eura, dok njegov suvlasnički udio iznosi 25 posto.

Ima i BMW, Harley Davidson i čamac

Kad je riječ o pokretninama, Petry je prijavio BMW Z3 iz 1998. godine, vrijedan 4000 eura.

Njegova supruga prijavila je BMW 1 iz 2015. godine, vrijedan 5000 eura.

Petry je također vlasnik skutera Derbi GP1, proizvedenog 2003. godine, vrijednog 300 eura, kao i Harley Davidsona 883, proizvedenog 2015. godine, vrijednog 5000 eura.

U kartici je prijavljen i gumenjak Grand 300, dug 2,99 metara i širok 1,67 metara, proizveden 2016. godine, vrijedan 500 eura. I motocikli i čamac, prema kartici, kupljeni su od štednje.

Foto: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Na računu prijavio 35.000 eura štednje

Petry je prijavio i ukupno 35.000 eura štednje, raspoređenih u tri stavke.

U jednoj je prijavljeno 10.000 eura stečenih od primitaka iz nesamostalnog rada i štednje, u drugoj također 10.000 eura, uz napomenu da je taj iznos dijelom stečen darovanjem od roditelja. Treća stavka iznosi 15.000 eura, a kao vlasnici su navedeni Petry i bračni drug.

Foto: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Krediti i druga zaduženja

U kartici su navedena i kreditna zaduženja.

Jedan kredit kod HPB-a iz 2018. godine imao je početnu glavnicu od 16.700 eura, rok otplate 120 mjeseci, mjesečni anuitet od 178,36 eura i kamatu od 5,15 posto. Prema napomeni, kredit je iskorišten za unutarnju adaptaciju nekretnine i kupnju namještaja.

Njegova supruga ima prijavljen kredit od 19.930 eura, podignut 2022. godine, s rokom otplate od 120 mjeseci, mjesečnim anuitetom od 197,08 eura i kamatom od 3,50 posto.

Supruga radi na Veleučilištu Nikola Tesla

U imovinskoj kartici navedeno je i da je Petryjeva supruga zaposlena na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću. Prema kartici, njezina mjesečna plaća iznosi 2075,47 eura bruto, odnosno 1317,11 eura neto. Drugih primitaka nema.

Supruga je također vlasnica obrta Velebit nekretnine sa sjedištem u Gospiću. U kartici je navedeno da je obrt već dulje vrijeme u mirovanju i da se nitko ne bavi djelatnostima za koje je registriran.

Član HDZ-a i predsjednik županijske organizacije

Petry je u kartici naveo da je član stranke od 26. veljače 1990. godine.

Osim toga, član je Glavnog odbora Hrvatske akademske zajednice te tajnik udruge Marakana Gospić. U kartici je naveo i članstvo u Družbi Braća Hrvatskoga Zmaja, koje je prestalo 27. siječnja 2025. godine.