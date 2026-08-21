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BIVŠA LOTO DJEVOJKA /

Suzana Mančić iznenadila javnost: Ovo je iznos njezine mirovine

Suzana Mančić iznenadila javnost: Ovo je iznos njezine mirovine
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Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Srpski Blic nedavno je objavio kako se bivša loto djevojka vraća na male ekrane i od rujna postaje novo lice emisije 'Modni salon - karavan'

21.8.2026.
11:16
Hot.hr
Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
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Suzana Mančić (69), ime koje je desetljećima sinonim za ljepotu i šarm, svojedobno je bila jedna od najpoznatijih žena u bivšoj Jugoslaviji, a i danas je među najprepoznatljivijim javnim osobama s ovih prostora. Kao loto djevojka, osvojila je srca tisuće gledatelja i postala pravi san mnogih muškaraca. Njezina prisutnost na malim ekranima bila je nezaobilazna, a šarm i ljepota bili su njen zaštitni znak. S više od četiri desetljeća karijere u svijetu zabave, Suzana Mančić i dalje intrigira javnost, koja je stalno zainteresirana za njezin profesionalni, ali i privatni život. 

Suzana Mančić iznenadila javnost: Ovo je iznos njezine mirovine
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Srpski Blic nedavno je objavio kako se bivša loto djevojka vraća na male ekrane i od rujna postaje novo lice Radiotelevizije Srbije (RTS). Suzana će u novoj sezoni voditi žensku emisiju 'Modni salon - karavan'. 

Suzana Mančić iznenadila javnost: Ovo je iznos njezine mirovine
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Mnogi su oduševljeno prihvatili ovu vijest i pohvalili ženu koja u 70. godini i dalje ima želju za radom. No, neki su otišli korak dalje pa pisali kako ih vijest ne iznenađuje s obzirom na male iznose mirovina u Srbiji. 

Suzana Mančić iznenadila javnost: Ovo je iznos njezine mirovine
Foto: M.P.

Suzana Mančić svojedobno je, pisao je Kurir, otkrila iznos svoje mirovine, čime je izazvala pravu medijsku buru. Iako već dugi niz godina uživa u statusu ikone medijskog svijeta, ovaj je korak bio iznenađenje mnogim obožavateljima. 

"Nekad imaš novca pa sebi priuštiš nešto što želiš, ali i nemati nije strašno. Strašno je kad nemaš za lijek, za neke osnovne stvari, ali hvala Bogu, mirovina stiže. Nekom sam se izlanula kolika mi je mirovina, onda su portali gorjeli kao 'skandalozno kolika je mirovina Suzane Mančić, 450 eura'. Pa dobro, za ne daj Bože, žive ljudi od tolike mirovine'', otkrila je nedavno, piše Kurir. 

Suzana MančićMirovinaLoto Djevojka
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