FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAVNE, MLADE I FATALNE /

Zbog nekih su pucali brakovi, druge je plaćao, a jednu oženio: Ovo su sve Trumpove ljubavnice

Zbog nekih su pucali brakovi, druge je plaćao, a jednu oženio: Ovo su sve Trumpove ljubavnice
Foto: Oscar Abolafia/Everett/Profimedia
Jedna od najpoznatijih Trumpovih veza svakako je ona s Marlom Maples. Njihova romansa počela je dok je Trump još bio u braku s Ivanom Trump, s kojom je bio od 1977. godine i imao troje djece – Donalda Jr.-a, Ivanku i Erica. Upravo je odnos s Maples postao jedan od ključnih razloga raspada njegova prvog braka.
1 /24
VOYO logo

Donald Trump (80) ponovno je u središtu pažnje zbog odnosa sa svojom 35-godišnjom suradnicom Natalijom Harp. Njihova neobično bliska suradnja posljednjih je dana izazvala brojne komentare i nagađanja, iako nema potvrde da su njih dvoje u ljubavnoj vezi. Harp je posljednjih godina postala jedna od najbližih Trumpovih suradnica, a njezina gotovo stalna prisutnost uz američkog predsjednika ponovno je otvorila pitanje njegova burnog ljubavnog života.

Trump iza sebe ima tri braka, ali i niz žena s kojima su ga povezivali, od slavnih manekenki i sportašica do žena koje su tvrdile da su s njim imale afere. Neke su veze potvrđene, neke nikada nisu dokazane, a neke su same žene odlučno demantirale.

U galeriji donosimo pregled žena koje su obilježile Trumpov buran ljubavni život i priča koje su desetljećima punile naslovnice.

21.8.2026.
11:30
Hot.hr
PHOTOlink/Everett/Profimedia
Donald TrumpMarla MaplesLjubavnice
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija