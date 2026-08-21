Zbog nekih su pucali brakovi, druge je plaćao, a jednu oženio: Ovo su sve Trumpove ljubavnice

Donald Trump (80) ponovno je u središtu pažnje zbog odnosa sa svojom 35-godišnjom suradnicom Natalijom Harp. Njihova neobično bliska suradnja posljednjih je dana izazvala brojne komentare i nagađanja, iako nema potvrde da su njih dvoje u ljubavnoj vezi. Harp je posljednjih godina postala jedna od najbližih Trumpovih suradnica, a njezina gotovo stalna prisutnost uz američkog predsjednika ponovno je otvorila pitanje njegova burnog ljubavnog života.

Trump iza sebe ima tri braka, ali i niz žena s kojima su ga povezivali, od slavnih manekenki i sportašica do žena koje su tvrdile da su s njim imale afere. Neke su veze potvrđene, neke nikada nisu dokazane, a neke su same žene odlučno demantirale.

U galeriji donosimo pregled žena koje su obilježile Trumpov buran ljubavni život i priča koje su desetljećima punile naslovnice.