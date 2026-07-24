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Suzana Mančić progovorila o jezivim prijetnjama: 'Obratila sam se Službi kibernetičke sigurnosti'

Suzana Mančić progovorila o jezivim prijetnjama: 'Obratila sam se Službi kibernetičke sigurnosti'
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Kako ističe, posebno zabrinjavaju poruke koje se uporno ponavljaju i s vremenom prerastaju u otvorene prijetnje i emocionalne ucjene

24.7.2026.
10:59
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Jedna od najpoznatijih srpskih televizijskih voditeljica i nekadašnja Loto djevojka, Suzana Mančić (69), desetljećima je slovila za jednu od najpoželjnijih žena u regiji. Velika popularnost donijela joj je brojne obožavatelje, ali i neugodna iskustva s muškarcima koji su često prelazili granice pristojnosti. Kako je sada otkrila, pojedini su otišli i korak dalje – od opsesivnih poruka do ozbiljnih prijetnji zbog kojih je u nekoliko navrata morala zatražiti pomoć Službe kibernetičke sigurnosti. 

Suzana Mančić progovorila o jezivim prijetnjama: 'Obratila sam se Službi kibernetičke sigurnosti'
Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

''Nekoliko puta sam se obraćala Službi kibernetičke sigurnosti. Bilo je i psihički nestabilnih ljudi koji se jednostavno zakače za tebe, pa se u jednom trenutku stvarno osjetiš ugroženo. Tada odem k njima i kažem: "Dobar dan, evo vam moj telefon, pa vi pogledajte." I oni sve pronađu'', ispričala je Suzana za Hype televiziju. 

Suzana Mančić progovorila o jezivim prijetnjama: 'Obratila sam se Službi kibernetičke sigurnosti'
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Kako ističe, posebno zabrinjavaju poruke koje se uporno ponavljaju i s vremenom prerastaju u otvorene prijetnje i emocionalne ucjene.

''Glupo je to čak i citirati, ali stizale su poruke poput: "Uništila si mi život", "Ubit ću se zbog tebe"... Kada takve poruke ne prestaju, kada se ponavljaju i imaju kontinuitet, onda to zaista zabrine'', rekla je Suzana za kraj. 

Suzana MančićLoto DjevojkaPrijave
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