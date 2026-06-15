Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '

Iza glamurozne slike jednog od najpoznatijih lica regije, Suzane Mančić (69), stoji priča koja već više od dva desetljeća intrigira javnost - ljubav s grčkim bankarom i poduzetnikom, šest godina starijim Simeonom Ocomokosom.

Iako se godinama o njihovom odnosu govorilo kroz prizmu bogatstva i luksuza, Mančić naglašava da njezin životni temelj nikada nije bio novac, nego osobna neovisnost i stabilan odnos koji traje već više od 20 godina, piše Kurir.

"Simica, kako ga Suzana zove, važi za izuzetno uglednog biznismena. Prošla godina mu je bila više nego uspješna. Suzana ga obožava, a on nju - cijelo ljeto su proveli na grčkim otocima, gdje ju je obasipao skupocjenim poklonima. Ma očaran je njenim osmjehom i vedrim duhom. Simica drži Suzanu kao malo vode na dlanu i svi koji ih poznaju znaju koliko su skladan i zaljubljen par" rekao je izvor za Mondo.

Ljubav koja traje, ali nije uvijek bila jednostavna

Par je u vezi dugi niz godina, a brak su sklopili tek 2018. godine, nakon dugog razdoblja zajedničkog života i neke forme predbračnog ugovora koji je uključivao i pravno uređivanje imovine.

Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Prema njezinim riječima, odluka o uređenju imovinskih odnosa bila je promišljena i mirna, a ne rezultat neslaganja.

"Na moj prijedlog. Grci imaju jedan poseban mentalitet i jednu posebnu brigu o ženskoj djeci što kod nas ne postoji. Kod nas, u nasljednom pravu, aj prvo sin, pa da se sestra odrekne u ime brata itd. To kod njih apsolutno ne postoji. I ja sam shvatila da on, da možda njegove kćeri imaju bojazan ili da možda on ima bojazan kako će njegove kćeri reagirati“, objasnila je Mančić.

Dodala je kako je upravo želja da se izbjegnu nesporazumi u obitelji dovela do dogovora koji je svima olakšao odnose.

Od početnih nesigurnosti do stabilnog odnosa

Kako je ispričala, početak nije bio jednostavan - osobito kada su u pitanju bile kćeri njezina supruga, koje su u početku teško prihvatile očevu novu životnu partnericu.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

S vremenom se, kaže, situacija potpuno smirila, a obiteljski odnosi postali stabilni i korektni.

"Na početku to nije bilo lako, bile su mlade i trebalo je vremena da se sve prihvati. Ali danas su odnosi vrlo korektni i normalni“, navela je.

Luksuz bez ovisnosti

Unatoč tome što je njezin suprug uspješan i financijski vrlo stabilan, Mančić ističe da nikada nije bila osoba koja ovisi o tuđem novcu.

"Sve što imam sama sam stekla. Naravno da je lijepo putovati i uživati u zajedničkom životu, i da mi prija kada me netko iznenadi ili kada zajedno dijelimo lijepe trenutke. Ali to nije ono što definira moj život“, rekla je.

Dodala je i da joj materijalna sigurnost ima smisla samo dok je dio zajedničkog života:

"Njegovo bogatstvo bez njega meni ne znači ništa. Ono što vrijedi je odnos koji imamo dok smo zajedno.“zaključila je.