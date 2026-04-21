Suzana Mančić iznenadila tortom s brojem 50: Nije rođendan, evo što zapravo slavi

Jedna od najpoznatijih televizijskih ličnosti u regiji, Suzana Mančić, na svom Instagram profilu podijelila je trenutak s proslave koja je na prvu zbunila brojne pratitelje. Na fotografiji nasmijana pozira s velikom tortom na dva kata ukrašenom svježim voćem i zlatnim brojem 50, no u opisu je otkrila kako se ne radi o rođendanu, već o još većem jubileju - 50 godina njezine bogate i svestrane karijere.

Pola stoljeća od hita 'Ogledalce'

Na fotografiji, snimljenoj u svečanoj atmosferi na pozornici, Suzana Mančić blista u crvenoj baršunastoj haljini držeći tortu koja simbolizira zlatni jubilej. Iako su mnogi u komentarima odmah požurili čestitati joj rođendan, Mančić je u emotivnom opisu objasnila pravi povod za slavlje.

"Ne, nije mi bio rođendan, već 50 godina od kako se zavrtjelo Ogledalce, moj prvi muzički hit. Na danima Rabsrbija@volimradio, doživjela sam tu čast da se obilježi 50 godina karijere", napisala je, dodavši: "Pola stoljeća divne avanture koja traje i danas."

Njezina karijera započela je netom prije 18. rođendana, upravo sa singlom "Ogledalce" koji ju je vinuo u zvijezde i otvorio put prema deset nosača zvuka, bezbrojnim televizijskim emisijama i turnejama. Proslava, kako je navela, uhvatila je djelić atmosfere s događaja na kojem je primila ovo posebno priznanje.

Od Loto djevojke do svestrane umjetnice

Za mnoge generacije Suzana Mančić ostat će upamćena kao "Loto djevojka", lice jugoslavenske igre na sreću koje je donosilo nadu u domove diljem bivše države i osiguralo joj status ikone pop kulture. Ipak, njezina karijera daleko je nadmašila tu ulogu. U opisu objave i sama se osvrnula na svoj put, spomenuvši "deset nosača zvuka, nekoliko godina Loto igre na sreću, na desetine sati show programa, muzičkih emisija, jutarnjeg programa i nedjeljnog popodneva, festivala, tv serija...".

Osim glazbene i televizijske karijere, Mančić je i autorica dviju knjiga, čime je potvrdila svoj svestrani talent. Njezinu objavu preplavile su čestitke vjernih obožavatelja i kolega. "Draga Suzi, veliko Bravo i čestitam vam 50 godina karijere, još dugo da trajete i zdravlje da vas služi!", napisala je jedna pratiteljica, dok su se drugi pridružili lijepim željama: "Bravo, želim vam još mnogo divnih emisija, dobrog zdravlja i toplih osmijeha koje nam dajete!"

Zahvalila je svima koji su vjerovali u nju, svojim suradnicima i publici koja je prati već pet desetljeća. Ova objava nije samo podsjetnik na impresivnu karijeru, već i dirljiva zahvala ženi koja je ostala jedno od najprepoznatljivijih i najdražih lica u regiji.

