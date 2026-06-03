Mara progovorila o hororu koji je doživjela kod Epsteina: 'Trajalo je dvije godine'

Jeffrey Epstein sustavno je koristio modnu industriju za pronalaženje svojih žrtava. Istraživanja NDR-a, WDR-a i SZ-a otkrivaju da je najmanje 19 Europljanki na taj način upoznalo seksualnog prijestupnika, piše u srijedu Deutsche Welle (DW).

Posebno su im na meti bile mlade žene, kojima su budili nade u karijeru fotomodela. Navodno je najmanje pet osoba regrutiralo mlade žene u Europi u ime Jeffreyja Epsteina, predstavljajući se kao skauti za modele. Neke od tih djevojaka kasnije su navodno postale žrtve zlostavljanja. Analizom Epsteinovih dosjea, koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, i drugih dokumenata javni servisi NDR i WDR te list Süddeutsche Zeitung (SZ) uspjeli su identificirati 19 Europljanki koje su očito na taj način upoznale Epsteina.

Deseci drugih slučajeva iz Europe i Rusije nisu mogli biti pouzdano provjereni zbog nepotpune dokumentacije. Pretpostavlja se i da postoji velik broj neprijavljenih slučajeva.

Potraga širom Europe

Dosjei i naknadne istrage otkrivaju uvijek sličan obrazac obmane, ovisnosti i seksualnog iskorištavanja: Epsteinovi skauti za modele tražili su mlade, atraktivne djevojke širom Europe, kojima su se izravno obraćali, obećavajući im uspješne manekenske karijere.

One su zatim slale svoje fotografije skautima, koji su ih onda proslijedili Epsteinu - često navodeći njihovu nacionalnost i dob. Ako bi mu se fotografije svidjele, obično bi bio dogovoren prvi sastanak putem Skypea ili u jednoj od Epsteinovih rezidencija.

Ovaj pristup pokazao se katastrofalnim i za Maru (ime promijenjeno). Ona je jedna od mladih žena koje su NDR, WDR i SZ uspjeli identificirati zahvaljujući nedovoljnom redigiranju Epsteinovih dosjea od strane američkog Ministarstva pravosuđa. Mara, podrijetlom iz istočne Europe, je ispričala da joj je sredinom 2000-tih, kada je bila u ranim dvadesetima, u salonu za manikuru u Španjolskoj prišao jedan muškarac. Predstavio se kao Daniel S. Davao joj je komplimente i govorio o svojim vezama u modnoj industriji. "Kad sam to čula, bila sam, naravno, potpuno oduševljena, jer sam oduvijek željela biti fotomodel", prisjeća se Mara.

1.800 rezultata u Epsteinovim dosjeima

Pretraga s punim imenom Daniela S. u Epsteinovim dosjeima daje više od 1.800 rezultata. On je švedski državljanin, koji navodno živi u Francuskoj. Između 2005. i 2019. godine poslao je Epsteinu fotografije najmanje 52 djevojke - uglavnom Europljanke.

Većina žena bila je u dobi između 18 i 23 godine; barem jedna od njih bila je maloljetna u to vrijeme. Epstein je od 2008. bio osuđeni seksualni prijestupnik. Dosjei ne pokazuju jasno koliko je od tih djevojaka koje je S. ponudio na kraju imalo kontakt s Epsteinom.

Daniel S. je također uspostavio vezu između Epsteina i Mare. Nakon početnog razgovora putem Skypea, Epstein joj je organizirao let kako bi ga posjetila na Floridi i pobrinuo se za njezinu vizu. Mara kaže da je u tom trenutku još uvijek vjerovala kao je riječ o razgovoru za posao fotomodela.

Mara opisuje ponovljeno seksualno zlostavljanje

No to se promijenilo kada je osobno upoznala Epsteina. "Rekao je da manekenstvo možda ipak nije pravi put, da bi mi mogao pomoći na druge načine", ispričala je Mara u intervjuu. Epstein joj je ponudio mjesto svoje asistentice. Ono što je uslijedilo, opisuje Mara, bilo je ponovljeno seksualno zlostavljanje i gotovo dvogodišnji odnos ovisnosti. Daniel S. i njegov odvjetnik nisu odgovorili na pitanja o tome.

Njujorški odvjetnik Arick Fudali, koji zastupa jedanaest Epsteinovih žrtava, također je uvjeren da je Epstein iskoristio njihove snove o modnoj pisti za vlastite svrhe. On opisuje Epsteina kao "majstora manipulacije": "Bio je vrlo vješt u prepoznavanju ranjivosti ili slabosti kod svojih žrtava (...) i to je koristio da ih kontrolira i prisili da učine sve što je zahtijevao."

U videu na platformi X Daniel S. poriče bilo kakvu krivnju. Tvrdi da radi kao profesionalni skaut za modele i da je Epsteinu samo davao kontakte djevojaka koje su željele postati manekenke ili fotomodeli. Tvrdi da u to vrijeme nije bio svjestan Epsteinovih kriminalnih aktivnosti. Njegova izjava je kasnije izbrisana, ali ju je ponovio u francuskim medijima. NDR, WDR i SZ nisu dobili odgovor na upite od njega ili njegovog odvjetnika.

Identificirane još četiri osobe

Osim Daniela S., NDR, WDR i SZ identificirali su još četiri osobe iz modne industrije koje su navodno za Epsteina angažirale mlade žene iz Europe. To uključuje i francuskog agenta za modele Jean-Luca Brunela, koji je od 1980-ih i sam više puta bio optuživan za zlostavljanje.

Arick Fudali ispričao je novinarima NDR-a, WDR-a i SZ-a o slučaju svoje klijentice Roze, koju je Brunel navodno angažirao za Epsteina 2009. godine u dobi od 18 godina. Prema njezinom svjedočenju, Epstein ju je zlostavljao više od 50 puta tijekom sljedećih 22 mjeseca. "Jean-Luc Brunel joj je rekao da može otići u SAD i postati model. Naravno, bila je oduševljena tom idejom", rekao je Fudali. "To je jednostavno bila metoda da ju prevare, da joj probude nade i snove i da ju zatim kontroliraju", ispričao je odvjetnik.

Presuda 2008. godine

Godine 2008. Epstein je u SAD-u osuđen na 18 mjeseci zatvora, između ostalog, zbog nagovaranja maloljetnice na prostituciju. Odslužio je manje od 13 mjeseci kazne. Zatim je godinu dana proveo u kućnom pritvoru - što ga, prema Fudaliju, nije spriječilo da navodno tijekom tog vremena zlostavlja Rozu. Epstein je ponovno uhićen 2019. Nedugo nakon toga si je, prema službenim izvješćima, oduzeo život. Američko Ministarstvo pravosuđa polazi od više od 1.000 žrtava njegove zločinačke mreže.

Pariško državno odvjetništvo je 2019. godine otvorilo istragu protiv Jean-Luca Brunela u vezi sa slučajem Epstein. Osim optužbi za silovanje i seksualni napad istraga se usredotočila i na sumnju da je regrutirao mlade djevojke i žene za Epsteina. Ovaj agent za fotomodele oduzeo si je život u zatvoru 2022. godine, prije nego što je suđenje počelo.

U intervjuu za NDR, WDR i SZ Brunelova dugogodišnja odvjetnica Marianne Abgrall poriče sve optužbe protiv njega. Navodi da je njezin klijent regrutirao fotomodele za rad u njegovoj agenciji. Optužbe da je osobno regrutirao djevojke i žene za Epsteina bile su, kaže ona, pravno neodržive. Također je više puta porekao optužbe za silovanje. Tvrdi da je Rozu upoznao s Epsteinom samo tijekom jednog fotografiranja. Njezin klijent nije bio svjestan da ju Epstein seksualno zlostavlja, kaže odvjetnica.

Posebne istražne jedinice za trgovinu ljudima

Nakon izricanja zatvorske kazne od 20 godina Epsteinovoj suučesnici Ghislaine Maxwell 2022. godine, u Sjedinjenim Državama nije pokrenut nikakav daljnji kazneni postupak protiv drugih mogućih suučesnika. Nakon objavljivanja Epsteinovih dosjea ove godine nekoliko europskih zemalja, uključujući Francusku, Poljsku i Latviju, osnovalo je posebne istražne jedinice za trgovinu ljudima.

Prema pariškom državnom odvjetništvu, u Francuskoj se u vezi sa slučajem Epstein javilo otprilike 20 žena - uključujući jednu iz Njemačke koja želi ostati anonimna. Informacije ne ukazuju na to koliko ih je završilo kod Epsteina nakon što im je obećana karijera na modnoj pisti.

Ali jesu li ta obećanja koja su skauti za modele davali ženama kada su ih povezivali s Epsteinom uvijek bila samo prazne riječi? "Neke od njih su vjerojatno tu i tamo dobile nekoliko poslova fotomodela kako bi se održao privid", nagađa Arick Fudali. NDR, WDR i SZ kontaktirali su sve pogođene žene koje su se mogle identificirati u dosjeima tijekom ove istrage. Mnoge od njih rade ili su radile kao fotomodeli. Ostaje nepoznato jesu li poslove dobile preko Epsteina i koliko ih je doživjelo seksualno zlostavljanje. Gotovo nijedna nije odgovorila na upit.