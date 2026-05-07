Objavljena navodna oproštajna Epsteinova poruka: 'Želite li da se rasplačem?'

Savezni sudac u New Yorku je u srijedu dopustio objavljivanje dokumenta koji se navodno sadrži oproštajnu poruku pokojnog financijera i seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, javlja Reuters.

Epstein je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji na Manhattanu u kolovozu 2019., a njegova smrt je proglašena samoubojstvom. Vjeruje se da je rukom pisanu poruku pronašao osuđeni ubojica i bivši policajac Nicholas Tartaglione s kojim je Epstein dijelio ćeliju.

Američki okružni sudac Kenneth Karas, koji je bio zadužen za Tartaglioneov slučaj, objavio je poruku nakon što je to zatražio list New York Times koji je o dokumentu pisao prošlog tjedna.

Sudac nije pronašao nikakav pravni razlog zbog kojeg bi dokument ostao tajan. Međutim, nije potvrdio vjerodostojnost poruke niti se bavio time tko ju je i kada pronašao, već je ta pitanja smatrao nevažnim za donošenje odluke o njenoj objavi. "Nijedna stranka nije identificirala nikakav suprotstavljeni razlog koji bi opravdao da se poruka zapečati", presudio je Karas.

'Nisu pronašli ništa'

Poruku su priložili odvjetnici koji zastupaju Tartaglionea, koji je bio Epsteinov cimer otprilike dva tjedna u srpnju 2019. kada su obojica bili u zatvoru na Manhattanu. "Istraživali su me mjesec dana - nisu pronašli ništa! (Time) su rezultirale 15 godina stare optužbe", piše u poruci, prema fotografiji objavljenoj u sudskom spisu.

"Privilegij je moći odabrati kada ćeš se oprostiti. Što želite da učinim - da se rasplačem! Nije zabavno - nije vrijedno toga!", dodaje se.

Epstein je priznao krivnju 2008. za poticanje maloljetnica na prostituciju, što je dovelo do kontroverzne nagodbe i kratke zatvorske kazne. Ponovo je uhićen u srpnju 2019. te optužen za seksualno iskorištavanje maloljetnika.

Oproštajna poruka se pojavila u srpnju 2019. nakon što je Epstein pronađen živ u svojoj ćeliji s tragovima na vratu, što su vlasti kasnije opisale kao pokušaj suicida. Prema Tartaglioneu, poruka je bila u knjizi u njihovoj zajedničkoj ćeliji. Epstein je umro nekoliko tjedana kasnije u odvojenom incidentu 10. kolovoza.

Tartaglione je spomenuo poruku u intervjuu prošle godine, no pitanje je ponovo dobilo pozornost javnosti nakon što je Times pisao o njoj prošlog četvrtka. Times je objavio da savezni istražitelji nikada nisu vidjeli poruku te da nije bila uključena u milijune dokumenata koje je ministarstvo pravosuđa objavilo proteklih godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Epstein doista likvidiran? Njegov brat najavljuje nove šokantne izvještaje: 'Nije se sam ubio'