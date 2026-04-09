Melania Trump bijesna zbog Epsteina: 'Donald i ja smo bili povremeno pozivani na iste zabave'

Melania Trump se u četvrtak očitovala o medijskim napisima koji je povezuju s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. U izjavi iz Bijele kuće prva dama je pred kamerama osudila "laži koje je povezuju sa sramotnim Epsteinom", javlja CNN.

Također, Trump je pozvala Kongres da održi saslušanja na kojima bi njegove žrtve mogle svjedočiti. U svom obraćanju odbacila je internetske glasine da ju je Epstein upoznao s Donaldom Trumpom, nazvavši ih "zlonamjernim pokušajima da naruše njen ugled". Kazala je da laži "koje pojedinci" šire o njoj i Epsteinu "moraju prestati danas".

"Nikada nisam bila Epsteinova prijateljica. Donald i ja povremeno smo bili pozivani na iste zabave kao i Epstein, budući da su preklapanja u društvenim krugovima New Yorka i Palm Beacha uobičajena", poručila je prva dama u izjavi novinarima.

"Da budem posve jasna, nikada nisam bila ni u kakvom odnosu s Epsteinom niti s njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell", dodala je. Rekla je i da nije bila Epsteinova žrtva. "Nikada nisam imala nikakva saznanja o Epsteinovu zlostavljanju njegovih žrtava. Ni na koji način nisam bila uključena. Nisam bila sudionica."

Poziv Kongresu

U nastavku izjave prva dama je pozvala Kongres da osigura forum na kojem bi Epsteinove žrtve mogle javno govoriti. "Pozivam Kongres da ženama koje su Epsteinove žrtve omogući javno saslušanje usmjereno posebno na preživjele, kako bi te žrtve dobile priliku svjedočiti pod prisegom pred Kongresom, uz svu snagu takvog iskaza", rekla je.

"Svaka žena treba dobiti svoj dan da javno ispriča svoju priču, ako to odabere, a njezino svjedočanstvo potom treba biti trajno uneseno u kongresni zapisnik."

Bivša državna odvjetnica Pamela Bondi, koja je smijenjena djelomično i zbog načina na koji je vodila slučaj s dokumentima vezanima uz Epsteina, tijekom saslušanja u Kongresu u veljači je zamoljena da se ispriča Epsteinovim žrtvama, no to je odbila.

Melania Trump također je pokušala umanjiti svoj odnos s Ghislaine Maxwell, Epsteinovom suradnicom koja je osuđena za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, ustvrdivši da Maxwell zapravo ne poznaje.

CNN se u veljači obratio njezinu uredu s upitom o prijateljskoj razmjeni e-mailova iz 2002. između dviju žena, koja je objavljena kao dio paketa dokumenata vezanih uz istragu o Epsteinu, no odgovor nije dobio. Trump je taj e-mail potpisala s "Love, Melania", a Maxwell joj je odgovorila nazvavši je "sweet pea" (u slobodnom prijevodu 'dušice' ili 'draga moja').

Danas je Melania Trump taj e-mail opisala kao "neobavezan" i "pristojan odgovor".

POGLEDAJTE VIDEO: Može li Hrvatska izdržati novi val poskupljenja? Stručnjaci upozoravaju: 'Povratka na staro nema'