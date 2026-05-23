Šafarić nakon slavlja: 'Kao trener mogu se odmarati, ali kao direktor tek sad imam puno posla'

Nakon pobjede 2:0 u posljednjem kolu, trener Varaždina Nikola Šafarić istaknuo je zadovoljstvo izvedbom svoje momčadi i reakcijom publike. Naglasio je kako je posebno prvo poluvrijeme bilo jedno od najboljih u cijeloj sezoni te da su mogli postići i uvjerljiviju pobjedu.

„Dojam cijelog dana je savršen. Mislim da sam i ja bio najopušteniji do sada, a kad se opustiš, sve nekako dođe na svoje“, rekao je Šafarić, dodavši kako je osvojenih 94 boda veliki uspjeh te da je momčad osigurala treće mjesto i plasman u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Osvrnuo se i na budućnost, istaknuvši da sada slijedi novi izazov u ulozi sportskog direktora. „Moramo dobro odmoriti, ali kao trener mogu se odmarati, dok kao sportski direktor tek sad imam puno posla“, rekao je.

Potvrdio je i da klub već radi na kadru za sljedeću sezonu. Produženi su ugovori sa Škarićem, Duvnjakom i Mamutom, a u tijeku su razgovori s još nekoliko igrača. Naglasio je i da će biti potrebne određene prodaje kako bi klub financijski stabilno funkcionirao, ali i izrazio optimizam da će se ponovno složiti konkurentna momčad kroz kvalitetan skauting i pripreme za europske kvalifikacije.

