Sve je poznato: Rudeš je novi član HNL-a

Iako je i ova sezona, kao i prošle dvije, bila vrlo napeta, Rudeš ipak nije dozvolio da odluka o putniku u SHNL padne u posljednjem kolu.

Momčad sa zapada Zagreba je na gostovanju u Dugopolju slavila 0-3 i otišla na nedostižnih +5 od Sesveta uoči njihovog međusobnog susreta u posljednjem kolu. Plave je do pobjede predvodio Jurica Poldrugač s dva pogotka, dok je treći pogodak, ali prvina susretu, postigao Duje Korač i tako otklonio sve sumnje.

Uoči ove utakmice Dugopolje je bilo na -5 od Rudeša te bi potencijalnom pobjedom i dalje imalo nadu za ulazak u SHNL, iako se putnik u jednu ruku već od ranije i znao. Naime, kako smo već pisali, Rudeš je jedini uspio pribaviti licencu, pa bi oni u HNL ušli i s četvrtog mjesta, na kojemu su mogli završiti da su poraženi u susretima protiv Dugopolja i Sesveta.

Iako žalbeni proces u vezi licenciranja i dalje traje, on je ovom utakmicom postao nebitan.

Podsjetimo, Rudeš je već igrao u SHNL-u – posljednji put 2023./24. kada je sezonu završio na posljednjem, desetom mjestu sa samo devet bodova.

Standings provided by Sofascore