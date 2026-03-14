FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRVA NL

Ikone Hajduka zabile po jedan gol i dovele Dugopolje na prag SHNL-a
×
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

14.3.2026.
15:03
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Situacija u Prvoj NL sve je napetija. Dugopolje je u subotu ugostilo Cibaliju u sklopu 22. kola u derbiju koji bi na kraju sezone mogao biti presudan za ulazak u SHNL.

U utakmicu su Vinkovčani krenuli s treće pozicije i 35 bodova, dok je Dugopolje bilo četvrto s 34 boda. Dugo je izgledalo da će poredak biti isti i na kraju utakmice jer je u 40. minuti Karlo Stapić postigao pogodak za vodstvo gostiju – s čim se otišlo i na poluvrijeme.

No, onda je u drugom poluvremenu proradila "Hajdučka veza". Najprije je u 67. minuti zabio Mijo Caktaš, da bi u 89. minuti pobjedu domaćinima donio nekadašnji najveći talent "splitskih Bilih" Andrija Balić.

Ovom pobjedom Dugopolje se popelo na drugo mjesto tablice s 37 bodova, jednim manje od vodećeg Rudeša koji isto tako ima utakmicu manje. Treće su Sesvete, a Cibalia je četvrta.

Kako stvari stoje, očekuje nas još jedna zanimljiva bitka za ulazak u elitni rang hrvatskog nogometa – treću godinu zaredom.

POGLEDAJTE VIDEO: Tudor: 'Igrači moraju odlučiti hoće li sjesti i plakati ili izaći i boriti se'

Andrija BalićMijo CaktašDugopoljeCibaliaPrva Nl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
