Ikone Hajduka zabile po jedan gol i dovele Dugopolje na prag SHNL-a

Situacija u Prvoj NL sve je napetija. Dugopolje je u subotu ugostilo Cibaliju u sklopu 22. kola u derbiju koji bi na kraju sezone mogao biti presudan za ulazak u SHNL.

U utakmicu su Vinkovčani krenuli s treće pozicije i 35 bodova, dok je Dugopolje bilo četvrto s 34 boda. Dugo je izgledalo da će poredak biti isti i na kraju utakmice jer je u 40. minuti Karlo Stapić postigao pogodak za vodstvo gostiju – s čim se otišlo i na poluvrijeme.

No, onda je u drugom poluvremenu proradila "Hajdučka veza". Najprije je u 67. minuti zabio Mijo Caktaš, da bi u 89. minuti pobjedu domaćinima donio nekadašnji najveći talent "splitskih Bilih" Andrija Balić.

Ovom pobjedom Dugopolje se popelo na drugo mjesto tablice s 37 bodova, jednim manje od vodećeg Rudeša koji isto tako ima utakmicu manje. Treće su Sesvete, a Cibalia je četvrta.

Kako stvari stoje, očekuje nas još jedna zanimljiva bitka za ulazak u elitni rang hrvatskog nogometa – treću godinu zaredom.

