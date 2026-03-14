U DOBROJ JE FORMI

Simeone otkrio Vlašićevu tajnu: 'U tome je ključ'

Simeone otkrio Vlašićevu tajnu: 'U tome je ključ'
Foto: sportinfoto/DeFodi Images/Profimedia

'Vlašić je izuzetno jak igrač, vrlo energična osoba do koje mi je jako stalo,' kaže Argentinac

14.3.2026.
11:06
Sportski.net
Torino je jučer pobjedio Parmu 4-1 na domaćem terenu, a oba su hrvatska nogometša nastupili u pobjedi.

Sandro Kulenović je u igru ušao u 77. minuti i asistirao, dok je Nikola Vlašić zapoćeo susret kao kapetan, a izašao je iz igre u drugoj minuti nadoknade. Upravo je Vlašić bio među najboljima na terenu. Nakon utakmice ga je njegov suigrač Giovanni Simeone, strijelac za 1-0, nahvalio rekavši:

"Rekli smo si da moramo početi snažno jer je to bila vrlo zatvorena momčad, imala mi se prva prilika i srećom sam je iskoristio, a potom smo bili dobri da preuzmemo kontrolu i dobro završimo. Vlašić je izuzetno jak igrač, vrlo energična osoba do koje mi je jako stalo," rekao je Argentinac prije nego li je otkrio koja je tajna Vlašićevih dobrih nastupa u posljednje vrijeme:

"Ide na spavanje u 21:30, spava 10 sati noću i tako je uvijek na 100%“, otkrio je bivši napadač Napolija, prenosi calciomercato.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
