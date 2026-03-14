Simeone otkrio Vlašićevu tajnu: 'U tome je ključ'

Torino je jučer pobjedio Parmu 4-1 na domaćem terenu, a oba su hrvatska nogometša nastupili u pobjedi.

Sandro Kulenović je u igru ušao u 77. minuti i asistirao, dok je Nikola Vlašić zapoćeo susret kao kapetan, a izašao je iz igre u drugoj minuti nadoknade. Upravo je Vlašić bio među najboljima na terenu. Nakon utakmice ga je njegov suigrač Giovanni Simeone, strijelac za 1-0, nahvalio rekavši:

"Rekli smo si da moramo početi snažno jer je to bila vrlo zatvorena momčad, imala mi se prva prilika i srećom sam je iskoristio, a potom smo bili dobri da preuzmemo kontrolu i dobro završimo. Vlašić je izuzetno jak igrač, vrlo energična osoba do koje mi je jako stalo," rekao je Argentinac prije nego li je otkrio koja je tajna Vlašićevih dobrih nastupa u posljednje vrijeme:

"Ide na spavanje u 21:30, spava 10 sati noću i tako je uvijek na 100%“, otkrio je bivši napadač Napolija, prenosi calciomercato.

Standings provided by Sofascore

