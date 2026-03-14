VELIKI FAN MODRIĆA I PROSINEČKOG /

Ikona engleskog nogometa izgubila okladu i morala 'platiti rundu' za tisuću ljudi

Ikona engleskog nogometa izgubila okladu i morala 'platiti rundu' za tisuću ljudi
Foto: Joe Giddens/PA Images/Profimedia

Izgleda da je bivši nogometaš Portsmoutha, Tottenhama, Liverpoola i brojnih drugih klubova i ove godine "ostao kratak"

14.3.2026.
10:38
Sportski.net
Joe Giddens/PA Images/Profimedia
Bivši engleski nogometaš Peter Crouch izgubio je okladu s kladionicom Paddy Power na Cheltenham Festivalu, pa je za kaznu morao "častiti rundom“ koja je na kraju iznosila tisuću piva, odnosno 7.500 funti.

Crouch je godinama poznata figura na konjačkom festivalu, a prisutan je bio i na ovogodišnjem. Prošle godine izgubio je svoju okladu kod Paddy Powera, odbijajući reći koliko je točno potrošio. Bivši napadač Liverpoola rekao je: "Bilo je oko… neću reći točan iznos. Nije bilo jeftino!“

Ovog puta pobjednički konj bio je Home by The Lee, što je značilo da je 201 centimetar visoki Crouch opet morao platiti. Srećom za njega, cijena Guinnessa ove je godine bila snižena, piše Daily Mail.

"Ako pobijedi irski treniran konj, on plaća pive. Ako pobijedi britanski treniran konj, mi plaćamo pive. Prošle godine smo ga, iskreno, potpuno uništili,“ rekli su iz kladionice. Izgleda da je bivši nogometaš Portsmoutha, Tottenhama, Liverpoola i brojnih drugih klubova i ove godine "ostao kratak".

Ikona engleskog nogometa izgubila okladu i morala 'platiti rundu' za tisuću ljudi
Foto: David Betteridge Splash News/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Peter Crouch
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
