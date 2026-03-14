Ikona engleskog nogometa izgubila okladu i morala 'platiti rundu' za tisuću ljudi

Bivši engleski nogometaš Peter Crouch izgubio je okladu s kladionicom Paddy Power na Cheltenham Festivalu, pa je za kaznu morao "častiti rundom“ koja je na kraju iznosila tisuću piva, odnosno 7.500 funti.

Crouch je godinama poznata figura na konjačkom festivalu, a prisutan je bio i na ovogodišnjem. Prošle godine izgubio je svoju okladu kod Paddy Powera, odbijajući reći koliko je točno potrošio. Bivši napadač Liverpoola rekao je: "Bilo je oko… neću reći točan iznos. Nije bilo jeftino!“

Ovog puta pobjednički konj bio je Home by The Lee, što je značilo da je 201 centimetar visoki Crouch opet morao platiti. Srećom za njega, cijena Guinnessa ove je godine bila snižena, piše Daily Mail.

"Ako pobijedi irski treniran konj, on plaća pive. Ako pobijedi britanski treniran konj, mi plaćamo pive. Prošle godine smo ga, iskreno, potpuno uništili,“ rekli su iz kladionice. Izgleda da je bivši nogometaš Portsmoutha, Tottenhama, Liverpoola i brojnih drugih klubova i ove godine "ostao kratak".

Foto: David Betteridge Splash News/SplashNews.com/Splash/Profimedia

