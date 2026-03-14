Legendarni nogometaš: 'Tudor ima posao samo zbog jednog razloga, ali uskoro će dobiti otkaz'

Legendarni napadač Arsenala Paul Merson ustvrdio je kako postoji samo jedan razlog zašto je Igor Tudor još uvijek trener Tottenhama.

Prema Englezu, Hrvat još uvijek ima posao samo zato što nitko ne želi preuzeti momčad uoči utakmice protiv Liverpoola. Podsjetimo, Tudor je pod velikim pritiskom kao privremeni trener nakon što je izgubio sve četiri utakmice otkako je preuzeo momčad, a našao se i na meti kritika zbog načina na koji upravlja igračima nakon poraza 5-2 od Atletico Madrida u Ligi prvaka.

Odlučio je započeti utakmicu sa zamjenskim vratarom Antoninom Kinskyjem na golu umjesto Guglielma Vicaria, no zamijenio ih je već nakon 15 minuta jer je Kinsky napravio dvije pogreške. Dok je vratar napuštao teren i krenuo prema tunelu, Tudor ga je ignorirao dok su mu ostali igrači prilazili pokazati podršku.

Unatoč predviđanjima mnogih, Tudor je i dalje na klupi i vodit će momčad u ovotjednoj utakmici protiv Liverpoola, koja bi mogla rezultirati time da Spursi službeno padnu u zonu ispadanja.

No, prema Mersonu, postoji samo jedan razlog zašto će voditi tu utakmicu – zato što nitko drugi to ne želi.

"Jesam i nisam", rekao je Merson na pitanje je li iznenađen što je Tudor i dalje na klupi. "Jesam zbog rezultata, a nisam jer se radi o gostovanju kod Liverpoola. Ne znam koji bi trener želio doći baš za tu utakmicu. Postoje određeni trenuci – mislim da će pričekati da ova utakmica prođe pa će onda imati još tjedan dana do sljedeće velike utakmice", prenosi Daily Mail.

Mersonu je zatim sugerirano da bi svaki novi trener mogao tu utakmicu na Anfieldu shvatiti kao "besplatan pokušaj", ali bivši igrač Arsenala odbacio je tu ideju.

"Ne", odgovorio je kratko. "Vidjeli smo to s Angeom (Postecoglouom). U Nottingham Forestu? Preuzeo je momčad protiv Arsenala, potpuno su ih razbili i to je bio početak pada. To uopće nije besplatan pokušaj – dođeš, izgubiš tri ili četiri razlike i odmah se pita: 'Što je ovaj napravio?'

Sam Tudor je uoči utakmice s Liverpoolom također bio upitan o svojoj poziciji te je rekao da se "smije" ideji da bi neki drugi trener mogao napraviti bolji posao.

"Ljudi misle da će doći novi trener i da će se stvari promijeniti te da će problemi nestati. To me nasmijava. Kada ljudi žele novog trenera, žele novu nadu. Ljudi uvijek žele novu nadu da će se stvari promijeniti, ali stvarnost je potpuno drugačija. Stvarnost nije takva. U ovom svijetu u kojem svi imaju mišljenje nikada ne možeš pobijediti. No kao treneri moramo se fokusirati na ono što možemo promijeniti. Moramo ostati mirni i vjerovati u sebe", rekao je bivši trener Juventusa, Lazija i Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO: Tudor: 'Igrači moraju odlučiti hoće li sjesti i plakati ili izaći i boriti se'