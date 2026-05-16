Borba za ulazak u SHNL sve je napetija: Čak četiri kluba imaju šansu, ali postoji jedna kvaka

Rudeš je u petak na domaćem terenu poražen 2-3 od Cibalije. Vinkovčani su do pobjede stigli pogocima Brleka, Žabeca i Bosaka, dok su za Rudeš zabijali Hadži i Poldrugač.

Ovim porazom Rudeš je ostao na prvom mjestu tablice Prve NL s 59 bodova nakon 31. kola, dok se Cibalia popela na drugo mjesto s 54 boda, isto koliko imaju i trećeplasirane Sesvete, koje imaju i utakmicu manje. Na četvrtom je mjestu Dugopolje koje ima 51 bod u 30 utakmica.

Time dolazimo do intrigantne situacije da dva i pol kola prije kraja čak četiri kluba imaju šanse za ulazak u najviši rang hrvatskog klupskog nogometa, odnosno SuperSport HNL-a.

Dva zanimljiva scenarija

Postoji mogućnost da tri od četiri kluba završe s jednakim brojem bodova. Da se to dogodi, Rudeš treba remizirati protiv Dugopolja pa izgubiti protiv Sesveta, Cibalia mora pobijediti u svoja preostala dva susreta, a Sesvete moraju dobiti dvije od tri preostale utakmice, uključujući i onu u zadnjem kolu protiv Rudeša. U tom bi slučaju putnika u SHNL u teoriji odlučivao međusobni omjer u tom "trokutu".

No, postoji šansa da se dogodi nešto još i luđe jer Rudeš može izboriti plasman u SHNL i s četvrtog mjesta. Naime, momčad sa zapada Zagreba jedina je momčad Prve NL koja je dobila licencu za SHNL, pa je "nevažno" na kojem mjestu završi. Tako Rudešani mogu u SHNL i s četvrtog mjesta, a da bi se ovaj scenarij dogodio, moraju se poklopiti sljedeći rezultati: Rudeš treba izgubiti dvije preostale utakmice protiv Dugopolja i Sesveta, Cibalia treba pobijediti Orijent i Jarun, Sesvete trebaju izgubiti od Dugopolja te pobijediti BSK i Rudeš, a Dugopolje treba pobijediti Sesvete, Rudeš i Orijent.

U tom bi slučaju Cibalia, Sesvete i Dugopolje sezonu završili sa 60 bodova, a u SHNL bi otišao Rudeš s 59.

Važno je napomenuti kako su klubovi imali pravo žaliti se na proces licenciranja, pa Cibalia, Sesvete i Dugopolje i dalje imaju nadu da će igrati SHNL ako ga izbore. Konačnu odluku znat ćemo 27. svibnja.

