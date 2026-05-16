FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZANIMLJIVA SITUACIJA /

Borba za ulazak u SHNL sve je napetija: Čak četiri kluba imaju šansu, ali postoji jedna kvaka

Borba za ulazak u SHNL sve je napetija: Čak četiri kluba imaju šansu, ali postoji jedna kvaka
×
Foto: Pixsell

Dugopolje i Sesvete svoju međusobnu utakmicu igraju 16. svibnja u 13:45

16.5.2026.
8:21
R.S.
Pixsell
VOYO logo
VOYO logo

Rudeš je u petak na domaćem terenu poražen 2-3 od Cibalije. Vinkovčani su do pobjede stigli pogocima Brleka, Žabeca i Bosaka, dok su za Rudeš zabijali Hadži i Poldrugač.

Ovim porazom Rudeš je ostao na prvom mjestu tablice Prve NL s 59 bodova nakon 31. kola, dok se Cibalia popela na drugo mjesto s 54 boda, isto koliko imaju i trećeplasirane Sesvete, koje imaju i utakmicu manje. Na četvrtom je mjestu Dugopolje koje ima 51 bod u 30 utakmica.

Time dolazimo do intrigantne situacije da dva i pol kola prije kraja čak četiri kluba imaju šanse za ulazak u najviši rang hrvatskog klupskog nogometa, odnosno SuperSport HNL-a.

Dva zanimljiva scenarija

Postoji mogućnost da tri od četiri kluba završe s jednakim brojem bodova. Da se to dogodi, Rudeš treba remizirati protiv Dugopolja pa izgubiti protiv Sesveta, Cibalia mora pobijediti u svoja preostala dva susreta, a Sesvete moraju dobiti dvije od tri preostale utakmice, uključujući i onu u zadnjem kolu protiv Rudeša. U tom bi slučaju putnika u SHNL u teoriji odlučivao međusobni omjer u tom "trokutu".

No, postoji šansa da se dogodi nešto još i luđe jer Rudeš može izboriti plasman u SHNL i s četvrtog mjesta. Naime, momčad sa zapada Zagreba jedina je momčad Prve NL koja je dobila licencu za SHNL, pa je "nevažno" na kojem mjestu završi. Tako Rudešani mogu u SHNL i s četvrtog mjesta, a da bi se ovaj scenarij dogodio, moraju se poklopiti sljedeći rezultati: Rudeš treba izgubiti dvije preostale utakmice protiv Dugopolja i Sesveta, Cibalia treba pobijediti Orijent i Jarun, Sesvete trebaju izgubiti od Dugopolja te pobijediti BSK i Rudeš, a Dugopolje treba pobijediti Sesvete, Rudeš i Orijent.

U tom bi slučaju Cibalia, Sesvete i Dugopolje sezonu završili sa 60 bodova, a u SHNL bi otišao Rudeš s 59.

Važno je napomenuti kako su klubovi imali pravo žaliti se na proces licenciranja, pa Cibalia, Sesvete i Dugopolje i dalje imaju nadu da će igrati SHNL ako ga izbore. Konačnu odluku znat ćemo 27. svibnja.

      Standings provided by Sofascore

RudešCibaliaSesveteDugopoljePrva Nl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike