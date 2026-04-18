U Vinkovcima osvanuo mural legendarnog nogometaša

U Vinkovcima je osvanuo mural posvećen prerano preminuloj legendi HNL-a Mladenu Bartoloviću.

Bartolović, koji je preminuo početkom godine, igračka je legenda Cibalije za koju je igrao u tri navrata, skupivši preko 200 nastupa. Nakon umirovljenja nastavio je raditi u klubu na raznim funkcijama, sve do svoje smrti u siječnju ove godine u dobi od 48 godina.

Njegov sin Luka Bartolović (16) također igra za vinkovački klub i slovi za jednog od najvećih hrvatskih talenata. Iako ima samo 16 godina, Luka već igra za seniore za koje je ove sezone skupio četiri nastupa, postigavši jedan pogodak.

