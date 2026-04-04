Legendarni klub na krilima velikog talenta stigao do nove pobjede u borbi za elitu

U utakmici 25. kola Prve NL sastali su se Cibalia i Croatia iz Zmijavca. Bolji je bio klub iz Vinkovaca rezultatom 4:0, a među strijelcima se našao i veliki talent Luka Bartolović.

Sin prerano preminule legende HNL-a Mladena Bartolovića, Luka Bartolović, važi za jednog od najtalentiranijih mladih igrača u Hrvatskoj. Rođen je u siječnju 2010., a ovo mu je bio četvrti nastup i prvi pogodak za Cibaliju ove sezone.

Šesnaestogodišnji Bartolović započeo je utakmicu, ali je iz igre izašao u 15. minuti zbog ozljede. Pogodak Bartolovića iz voleja pogledajte ovdje.

Osim Bartolovića, strijelci za Cibaliju bili su još i David Zabec, Andrija Bubnjar i Karlo Stapić.

Ovom je pobjedom vinkovački klub ostao na trećem mjestu s 41 bodom, šest bodova manje od prvoplasirane momčadi lige Sesveta i četiri boda manje od drugog Rudeša, koji također ima utakmicu manje od Sesveta i Cibalije.

Croatia je pak posljednja s 24 boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte golove s prvog susreta u povratku HNL-a: Gorica izvukla bod kod Varaždina