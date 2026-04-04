Livaković se ozlijedio: Evo koliko će reprezentativna jedinica izbivati s terena

Danas se na Maksimiru igra utakmicu 28. kola SuperSport HNL-a između prvoplasiranog Dinama i osmog Osijeka.

U najavi utakmice je strateg Dinama Mario Kovačević najavio kako nije siguran hoće li hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković nastupiti jer još čeka medicinski pregled.

A sada znamo da neće. Magnetska rezonanca je pokazala istegnuće mišića natkoljenice, te će igrač Fenerbahçea na posudbi u Dinamu s terena izbivati deset do 14 dana. To znači da će Dinamo bez svog vratar biti za utakmicu s Osijekom, ali i za polufinale Kupa protiv Gorice koje je na rasporedu u srijedu.

Zadranin bi se trebao vratiti tek protiv Vukovara 13. travnja.

