TEŽAK UDARAC ZA DINAMO /

Livaković se ozlijedio: Evo koliko će reprezentativna jedinica izbivati s terena

Livaković se ozlijedio: Evo koliko će reprezentativna jedinica izbivati s terena
Foto: David Catry/imago sportfotodienst/Profimedia

Dinamov bi se vratar u sastav trebao vratiti tek za dvoboj protiv Vukovara

4.4.2026.
13:57
Sportski.net
Danas se na Maksimiru igra utakmicu 28. kola SuperSport HNL-a između prvoplasiranog Dinama i osmog Osijeka.

U najavi utakmice je strateg Dinama Mario Kovačević najavio kako nije siguran hoće li hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković nastupiti jer još čeka medicinski pregled.

A sada znamo da neće. Magnetska rezonanca je pokazala istegnuće mišića natkoljenice, te će igrač Fenerbahçea na posudbi u Dinamu s terena izbivati deset do 14 dana. To znači da će Dinamo bez svog vratar biti za utakmicu s Osijekom, ali i za polufinale Kupa protiv Gorice koje je na rasporedu u srijedu.

Zadranin bi se trebao vratiti tek protiv Vukovara 13. travnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte sporni gol Gorice zbog kojeg su u Varaždinu potpuno 'poludjeli' na suca Kolarića

Dominik Livaković, Dinamo, HNL
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
