Nemilosrdni Dinamo utrpao Osijeku čak sedam komada i ponizio ga u sjajnoj atmosferi

HNL, 28. kolo 7 Dinamo : 0 Osijek

Nogometaši Dinama povećali su svoju prednost na vrhu HNL-a na 13 bodova ispred drugog Hajduka sigurnom 7-0 (3-0) domaćom pobjedom protiv Osijeka u susretu 28. kola.

Najveća je ovo pobjeda Dinama protiv Osijeka otkako se igra HNL.

Pogotke za Dinamo zabili su Luka Stojković (21), Gabriel Vidović (31, 62), Miha Zajc (42), Dion Drena Beljo (58-11m, 68) i Josip Mišić (81).

Susret je usmjeren nakon prvih 20-ak minuta, Osječani su prvi stvorili veliku priliku za pogodak, a kada ju nisu iskoristili za to su bili ekspresno kažnjeni te Zagrepačni potom više nisu ispuštali kontrolu utakmice.

U 15. minuti Goda je kardinalno pogriješio na lijevoj strani obrane Dinama promašivši loptu, pa se nje dokopao Akere i utrčao u kazneni prostor, ali njegov udarac sa 10-ak metara prohujao je preko grede.

Šest minuta kasnije uslijedila je kazna za taj promašaj. Osječani su samo nakratko izbili loptu iz svog kaznenog prostora nakon kornera, ona je pala na nogu Stojkoviću koji je volejom sa 18 metara pogodio gornji lijevi kut nemoćnog Malenice.

Mogao je Dinamo ekspresno i do drugog gola kada je Stojković u 23. minuti proigrao Belju čiji je udarac Malenica uspio odbiti u gredu.

Ipak, raspoloženi Stojković je do kraja prvog poluvremena upisao i dvije asistencije. U 31. minuti je dijagonalnom pronašao Vidovića u kutu kaznenog prostora, ovaj je napravio dva koraka prema sredini, a onda neobranjivim udarcem još jednom svladao osječkog kapetana.

Stojković je u 42. minuti kratkim dodavanjem pronašao Zajca koji je prizemnim udarcem sa 16 metara pogodio desni kut.

Na 4-0 povisio je najbolji strijelac HNL-a Beljo sigurno izvevši kazneni udarac kojega je skrivio Bukvić prekršajem na Bakraru.

Vidović je postao dvostruki strijelac u 62. minuti kada je tečna akcija domaćih došla do njega na lijevoj strani kaznenog prostora, a on je snažnim udarcem "probio" Malenicu.

Domaći su nastavili puniti mrežu gostiju u 68. minuti kada je Beljo petom skrenuo udarac Hoxhe s ruba kaznenog prostora i prevario Malenicu.

Indisponirani kapetan gostiju u 81. minuti "počastio" domaćeg kapetana Mišića i omogučio mu upisivanje u listu strijelaca. Mišićev prizemni udarac sa 25 metara prošao je "kroz trbuh" Malenice za konačnih 7-0.

Vodeći Dinamo sada ima 66 bodova, 13 više od drugog Hajduka, dok je Osijek ostao predzadnji sa 25 bodova, pet više od zadnjeg Vukovara 1991.

TIJEK UTAKMICE

90' - Kraj. Nije bilo potrebe za nadoknadom. Pohvala sucu.

89' - Stojković je odapeo iz slobodnog udarca sa skoro 30 metara i umalo zabio! Lopta se spuštala i prošla malo iznad spojnice.

83' - Ide Mišić van, a ulazi mladi Šunta. Traka na ruku McKenne.

82' - GOOOL! Dinamo vodi 7:0! Mišić je odapeo s 25 metara i pogodio u bliži, lijevi kut. Malenica je grozno reagirao i to je nevjerojatnih 7:0 za Dinamo.

79' - Dobra akcija Dinama. Beljo je pucao glavom, ali Malenica mu je to skinuo.

77' - Kolarik umjesto Mersinaja. Vidjet ćemo mogu li gosti pronaći način kako zabiti barem počasni gol.

72' - Soldo i Valinčić umjesto Zajca i Galešića.

69' - GOOOL! Beljo je zabio za 6:0 Dinama! Dinamo je ponizio Osijek. Hoxha se izvukao na šut iskosa s lijeve strane, a loptu je na putu prema golu petom skrenuo Beljo u mrežu za 6:0.

67' - Na Maksimiru je 9.109 gledatelja.

66' - Uh, zamalo i šesti gol! Beljo nije dobro zahvatio loptu i Malenica je uspješno obranio novi nalet Plavih.

62' - GOOOL! Evo i petarde na Maksimiru! Stojković za Bakrara, ovaj za Belju, a Beljo za Vidovića na lijevoj strani šesnaesterca. Pucao je lijevom, a lopta je prošla kroz noge Guedesu i pokraj Malenice. Loša intervencija golmana Osijeka. Ovo je ipak morao nekako zaustaviti.

58' - GOOOL! Beljo je zabio s bijele točke.

57' - Penal za Dinamo. Bukvić je srušio Bakrara u šesnaestercu.

56' - Dinamo je zamalo zabio četvrti. Zajc je proigrao Bakrara, koji je pucao s 5-6 metara udaljenosti, no Malenica je odlično obrani zicer.

52' - Lijepa kombinacija igrača Dinama. Stojković je dao za Galešića na desnom krilu, koji je pak dodao na rub šesnaesterca za natrčalog Zajca, no Slovenac nije dobro zahvatio loptu.

46' - Trostruka zamjena kod Osijeka. Hasić, Teklić i Matković ušli su umjesto Jelenića, Mikolčića i Akerea.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

45' KRAJ PRVOG POLUVREMENA

42' Zabio je i Zajc. Slovenski je veznjak postigao pogodak sa šesnaest metara nakon asistencije Stojkovića

36' Kako je samo ovo sada skinuo Malenica?! Puca je McKenna nakon korenera, a Malenica sjajno obranio

32' Dinamo je povećao vodstvo. Strijelac je Vidović 'Oršićevskim' pogotkom. Dinamova desetka je uzela loptu na lijevoj strani gurnula je u sredinu i pogodila suprotni kut.

26' Zabio je sada i Galešić, ali je taj pogodak poništen radi zaleđa pa ostaje 1-0 za Dinamo

23' Opasno je sada pucao i Mišić

23' Milimetri su sada falili da Beljo poveća prednost Dinama, no sjajno je reagirao Malenica

21' KAKAV POGODAK LUKE STOJKOVIĆA! Dinamov veznjak opalio je volejem nakon kornera s preko dvadeset metara i doveo Dinamo u vodstvo

17' Novi pokušaj Osijeka. Sada je s distance opalio Arnel Jakupović, ali je udarac bio neprecizan

15' ŠTO JE SADA PROMAŠIO AKERE!? Nigerijsko krilo našlo se samo ispred Filipovića, ali je loptu poslao daleko od gola

5' Josip Mišić je pucao s distance, ali to je bilo nedovoljno precizno

4' Sjajna duga lopta Galešića za Belju rezultirala je kornerom za Dinamo

1' Počela je utakmica

Sastavi:

Dinamo: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Stojković, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović

Osijek: Malenica - Guedes, Mersinaj, Jelenić, Bukvić - Mikolčić, Petrusenko - Akere, Bubanja, Omerović - Jakupović

Sudac: Ivan Vukanić (Benkovac)

Najava

Danas nas očekuje nova utakmica posljednje četvrtine sezone SuperSport HNL-a. U goste raspucanom Dinamu dolazi probuđeni Osijek koji bi novim bod(ovima) kupio dodatni mir.

No, to će biti lakše reći nego napraviti. Iako Osijek nije izgubio u posljednje četiri utakmice, Dinamo je ipak priča za sebe. 'Modri' su u trećoj četvrtini HNL-a ostvarili osam pobjeda u devet utakmica, pritom zabivši 30, a primivši šest pogodaka.

Hoće li Dinamo nastaviti pucati sa svih strana ili će osječka obrana izdržati i petu utakmicu u nizu, saznajte od 15:00.

