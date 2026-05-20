Jesu li dobili jednak tretman? Pogledajte kako su Kinezi dočekali Putina, a kako Trumpa

Kineski predsjednik Xi Jinping u vrlo kratkom vremenskom razmaku - niti tjedan dana - ugostio je čelnike dvije svjetske sile: najprije američkog predsjednika Donalda Trumpa prošlog tjedna, a u utorak ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Trumpov posjet Kini izvorno je planiran za sredinu ožujka, ali kako se SAD krajem veljače napao Iran, Trump je posjet odgodio. Tako se njegov dolazak u Kinu u svibnju dogodio neposredno prije Putinovog posjeta Kini.

Susreti na ovakvim visokim razinama obično se planiraju mjesecima ranije pa je to bio slučaj i prilikom dogovora posjeta američkog i ruskog čelnika Kini. Međutim, pomicanje Trumpovog termina rezultiralo je time da je Kina u kratkom roku svijetu posla snažnu poruku o svojoj važnosti i diplomatskoj ulozi, ugošćujući u kratkom roku dva ovako istaknuta predsjednika, i to predsjednike dvije zemlje koje su u ratu. Dok Putinova invazija na Ukrajinu ulazi u petu godinu, krhko primirje između SAD-a i Irana teško da se može nazvati okončanjem sukoba, iako sad napad na Iran formalno nije proglasio ratom.

Kako god bilo, Kina je u tjedan dana imala priliku pokazati kako to izgleda kada ugošćuje dva važna gosta i njihove delegacije, a jesu li Trump i Putin jednako srdačno dočekani ili je jedan doček bio skromniji u odnosu na drugi, prosudite sami po našoj galeriji.