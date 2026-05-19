PRIRODAN IZGLED /

Ove poznate dame prihvatile su svoje sijede i nose ih odlično

Ove poznate dame prihvatile su svoje sijede i nose ih odlično
Foto: Jesus Briones/gtres/shutterstock Editorial/David Dee Delgado/Getty images/Xavier Collin/Image Press Agency/The Mega Agency/Profimedia
Sijeda kosa odavno više nije nešto što se skriva pod slojevima boje, a brojne slavne dame to potvrđuju svojim primjerom.

Zvijezde poput Andie MacDowell, Helen Mirren i Jamie Lee Curtis pokazale su kako prirodna sijeda kosa može izgledati elegantno, moderno i vrlo sofisticirano. Umjesto skrivanja znakova starenja, odlučile su prigrliti svoj prirodni izgled i time inspirirati milijune žena diljem svijeta.

U svijetu Hollywooda posebno se ističe Sarah Jessica Parker koja je otvoreno govorila o pritisku koji žene osjećaju kada je riječ o starenju i izgledu, a svojim je primjerom pokazala kako se sijeda kosa danas sve češće doživljava kao simbol samopouzdanja, autentičnosti i osobnog stila.

 

19.5.2026.
18:21
Hot.hr
Jesus Briones/gtres/shutterstock Editorial/David Dee Delgado/Getty images/Xavier Collin/Image Press Agency/The Mega Agency/Profimedia
Andie MacdowellJane FondaSarah Jessica ParkerHollywoodKosaSijeda KosaJamie Lee CurtisGwyneth PaltrowSalma HayekWhoopi Goldberg
