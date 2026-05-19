Ove poznate dame prihvatile su svoje sijede i nose ih odlično

Sijeda kosa odavno više nije nešto što se skriva pod slojevima boje, a brojne slavne dame to potvrđuju svojim primjerom.

Zvijezde poput Andie MacDowell, Helen Mirren i Jamie Lee Curtis pokazale su kako prirodna sijeda kosa može izgledati elegantno, moderno i vrlo sofisticirano. Umjesto skrivanja znakova starenja, odlučile su prigrliti svoj prirodni izgled i time inspirirati milijune žena diljem svijeta.

U svijetu Hollywooda posebno se ističe Sarah Jessica Parker koja je otvoreno govorila o pritisku koji žene osjećaju kada je riječ o starenju i izgledu, a svojim je primjerom pokazala kako se sijeda kosa danas sve češće doživljava kao simbol samopouzdanja, autentičnosti i osobnog stila.