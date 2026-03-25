FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OD 'VJEŠTICE' DO IKONE /

Glasine o nevjeri, sukob s kolegicom i pritisak javnosti: Sarah Jessica Parker slavi 61. rođendan

Glasine o nevjeri, sukob s kolegicom i pritisak javnosti: Sarah Jessica Parker slavi 61. rođendan
Foto: PHOTOlink/Newscom/Profimedia
Sarah Jessica Parker (61) američka je glumica i producentica koja je svjetsku slavu stekla ulogom Carrie Bradshaw u seriji Sex and the City.
1 /24
VOYO logo

Sarah Jessica Parker danas slavi 61. rođendan. Američka glumica desetljećima je sinonim za modu i urbani glamur, a njezina izdanja s crvenog tepiha i iz serije učinila su je pravom modnom ikonom. Iza nje su brojni uspjesi, ali i izazovi, od glasina o privatnom životu do javnih nesuglasica koje su punile naslovnice. Najpoznatija po ulozi u seriji Sex and the City, a ostvarila je i zapažene uloge u filmovima poput Hocus Pocus, koji su dodatno učvrstili njezin status u Hollywoodu. U ovoj galeriji prisjećamo se njezinih najzapaženijih trenutaka kroz godine koji su obilježili njezin put od mlade glumice do jedne od najprepoznatljivijih figura pop kulture.

25.3.2026.
6:15
Hot.hr
The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia
Sarah Jessica ParkerSeks I GradRođendan
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija