freemail
RADOVI NA NEBODERU /

Kultni simbol zauvijek odlazi u povijest: Pred Vjesnik stigla i ogromna dizalica

Kultni simbol zauvijek odlazi u povijest: Pred Vjesnik stigla i ogromna dizalica
Radnici su u utorak skinuli reklamu Večernjeg lista s vrha zgrade Vjesnika

Na terenu je bila i velika dizalica koju smo pred izgorenim neboderom viđali i proteklih dana. 

Ona doseže do vrha zgrade, koja je inače visoka 67 metara te ima 16 katova. 

Otkriven azbest 

Podsjetimo, rokovi uklanjanja zgrade, koja je u studenom prošle godine izgorjela u požaru, produljili su se nakon što je pretprošli tjedan utvrđeno da na 16. katu ima azbesta. 

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić prošle subote je istaknuo da bi azbest trebao biti uklonjen do Uskrsa. Dodao je da je cilj da se tada otvori i podvožnjak u Slavonskoj aveniji. 

Tužiteljstvo je pak u međuvremenu zatražilo strože suđenje za dvojicu 18-godišnjaka koji su optuženi da su izazvali buktinju. Prijeti im kazna i do deset godina zatvora, jer su, kako stoji u optužnici, izazvali požar koji je doveo do velike materijalne štete i ugrozio sigurnost ljudi i imovine. Trenutačno se nalaze u kućnom pritvoru i čekaju početak suđenja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavlja se rušenje, ali ne Vjesnika, nego oko njega! Bačić otkrio kada se otvara podvožnjak

24.3.2026.
17:27
Erik Sečić
VjesnikVečernji ListRadoviNeboderZnak
