Kaos u Tel Avivu: Pogledajte što su Iranci napravili raketnim napadom

Nekoliko ljudi ozlijeđeno je u Tel Avivu u iranskom raketnom napadu, priopćile su hitne službe, dok su krhotine pogodile više lokacija u tom obalnom gradu.

Šest osoba ozlijeđeno je na četiri mjesta udara, priopćila je izraelska hitna pomoć Magen David Adom, prema lokalnim medijima ynet i Times of Israel. Policija je rekla da je šteta uzrokovana padom fragmenata projektila.

Video snimka prikazuje dim koji se diže na jednoj lokaciji, a stanovnici kažu da su čuli glasne eksplozije. Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u Tel Avivu prije eksplozija.

Na fotografijama u galeriji može se vidjeti oštećena zgrada na mjestu iranskog raketnog napada u Tel Avivu.

Koliko je Iranu ostalo projektila?

Iran je započeo rat s oko 2500 balističkih projektila koje je mogao ispaliti ili iz stražnjeg dijela kamiona ili iz podzemnih silosa, prema izraelskom thinktanku.

Istraživački centar Alma u novom izvješću procjenjuje da Iran sada ima oko 1000 projektila.

Na kraju 12-dnevnog rata u lipnju prošle godine, Alma je izvijestila da je Iranu ostalo oko 1500 projektila.

U osam mjeseci koji su uslijedili, uspio je proizvesti još 1000, što sugerira da bi Teheran mogao krenuti u brzo obnavljanje zaliha.